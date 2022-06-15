En Hamarat Benim'de kim diskalifiye oldu? En Hamarat Benim'de diskalifiye olan yarışmacı kim?
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Fox TV'nin gündüz kuşağı programları arasında en beğenilen programı En Hamarat Benim bugün canlı yayında izlemek isteyenler En Hamarat Benim programını izledi. Kaçıranlar ise hangi yarışmacının diskalifiye olduğunu merak etti. Peki, En Hamarat Benim'de kim diskalifiye oldu? En Hamarat Benim'de diskalifiye olan yarışmacı kim?
Kadir Ezildi'nin sunumuyla bu sezon ekranlardaki yerini alan ve binlerce kişi tarafından merakla takip edilen En Hamarat Benim yarışmasında bir yarışmacı diskalifiye oldu. Kimin diskalifiye olduğunu merak eden vatandaşlarımız ise araştırmalarını sürdürüyor. Peki, En Hamarat Benim'de kim diskalifiye oldu? En Hamarat Benim'de diskalifiye olan yarışmacı kim? İşte detaylar haberimizde...
En Hamarat Benim programında bugün (15 Haziran 2022) Hanım Hanım adlı yarışmacı diskalifiye oldu. Kadir Ezildi'nin Hanım adlı yarışmacının bütün puanlarını silmesiyle diskalifiye edildi. Yeterli düzeyde bilgi sahibi olmadığı ve haksızlık yaptığı iddiasıyla puanlarını iptal edip diskalifiye kararı alındı.
En Hamarat Benim her gün saat 13:00 itibarıyla Fox TV'de başlıyor.
Temizliğine, yemeklerine, misafirperverliğine kısacası hamaratlığa güvenenlerin yarışması En Hamarat Benim başladı. Ekranların sevilen sunucusu Kadir Ezildi'nin sunacağı "En Hamarat Benim" hafta içi her gün FOX ekranlarında yer alıyor.
Birbirinden eğlenceli ve becerikli beş yarışmacı önce temizlik dedektifimiz Kadir Ezildi'nin göz hapsinde kendi evlerinin temizliğini gösterecek. Evler pırıl pırıl olduktan sonra iş mutfakta hünerleri sergilemeye gelecek. Kendine güvenen hamarat yarışmacılarımız bu sefer çay saati için birbirinden nefis yiyecekler hazırlayacak. Haftanın finalinde de en yüksek puanı alan yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak.
En Hamarat Benim sunucusu "Kadir Ezildi" 'dir.