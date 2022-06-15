Kadir Ezildi'nin sunumuyla bu sezon ekranlardaki yerini alan ve binlerce kişi tarafından merakla takip edilen En Hamarat Benim yarışmasında bir yarışmacı diskalifiye oldu. Kimin diskalifiye olduğunu merak eden vatandaşlarımız ise araştırmalarını sürdürüyor. Peki, En Hamarat Benim'de kim diskalifiye oldu? En Hamarat Benim'de diskalifiye olan yarışmacı kim? İşte detaylar haberimizde...

EN HAMARAT BENİM'DE KİM DİSKALİFİYE OLDU?

En Hamarat Benim programında bugün (15 Haziran 2022) Hanım Hanım adlı yarışmacı diskalifiye oldu. Kadir Ezildi'nin Hanım adlı yarışmacının bütün puanlarını silmesiyle diskalifiye edildi. Yeterli düzeyde bilgi sahibi olmadığı ve haksızlık yaptığı iddiasıyla puanlarını iptal edip diskalifiye kararı alındı.

Hanım adlı yarışmacı

EN HAMARAT BENİM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

En Hamarat Benim her gün saat 13:00 itibarıyla Fox TV'de başlıyor.

Temizliğine, yemeklerine, misafirperverliğine kısacası hamaratlığa güvenenlerin yarışması En Hamarat Benim başladı. Ekranların sevilen sunucusu Kadir Ezildi'nin sunacağı "En Hamarat Benim" hafta içi her gün FOX ekranlarında yer alıyor.

Birbirinden eğlenceli ve becerikli beş yarışmacı önce temizlik dedektifimiz Kadir Ezildi'nin göz hapsinde kendi evlerinin temizliğini gösterecek. Evler pırıl pırıl olduktan sonra iş mutfakta hünerleri sergilemeye gelecek. Kendine güvenen hamarat yarışmacılarımız bu sefer çay saati için birbirinden nefis yiyecekler hazırlayacak. Haftanın finalinde de en yüksek puanı alan yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak.

EN HAMARAT BENİM SUNUCUSU KİMDİR?

En Hamarat Benim sunucusu "Kadir Ezildi" 'dir.

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