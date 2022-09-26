En Hamarat Benim CANLI izle! FOX TV En Hamarat Benim canlı yayın izle! 26 Eylül En Hamarat Benim izle!

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EN HAMARAT BENİM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

En Hamarat Benim her gün saat 13:00 itibarıyla Fox TV'de başlıyor. Temizliğine, yemeklerine, misafirperverliğine kısacası hamaratlığa güvenenlerin yarışması En Hamarat Benim başladı. Ekranların sevilen sunucusu Kadir Ezildi'nin sunacağı "En Hamarat Benim" hafta içi her gün FOX ekranlarında yer alıyor.

Birbirinden eğlenceli ve becerikli beş yarışmacı önce temizlik dedektifimiz Kadir Ezildi'nin göz hapsinde kendi evlerinin temizliğini gösterecek. Evler pırıl pırıl olduktan sonra iş mutfakta hünerleri sergilemeye gelecek. Kendine güvenen hamarat yarışmacılarımız bu sefer çay saati için birbirinden nefis yiyecekler hazırlayacak. Haftanın finalinde de en yüksek puanı alan yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak.

EN HAMARAT BENİM CANLI İZLE!

FOX TV En Hamarat Benim programını izlemek için EN HAMARAT BENİM CANLI İZLE yazısına tıklayınız.