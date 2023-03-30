Fox TV'nin gündüz kuşağı programları arasında en beğenilen programı En Hamarat Benim'i ekranlarda göremeyen seyirciler arama motorlarında En Hamarat Benim bugün yok mu, neden yok? Kadir Ezildi neden yok, bitti mi? sorularını araştırıyor.

Kadir Ezildi'nin sunumuyla bu sezon ekranlardaki yerini alan ve binlerce kişi tarafından merakla takip edilen En Hamarat Benim programının bugün ekranlarda yer almamasının üzerine seyirciler En Hamarat Benim bugün yok mu, neden yok? Kadir Ezildi neden yok, bitti mi? sorularını araştırdı.

EN HAMARAT BENİM BUGÜN YOK MU, NEDEN YOK?

Kadir Ezildi, geçtiğimiz günlerde En Hamarat Benim programının 13.45'te başlayacağını söylemişti fakat program yayınlanmamıştı. Sebebi ise bilinmiyor. En Hamarat Benim programı 30 Mart günü FOX TV yayın akışında yer alıyor.