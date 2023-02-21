Fox TV'nin gündüz kuşağı programları arasında en beğenilen programı En Hamarat Benim'i ekranlarda göremeyen seyirciler arama motorlarında En Hamarat Benim bugün yok mu, neden yok? En Hamarat Benim ne zaman başlayacak? sorularını araştırıyor.

Kadir Ezildi'nin sunumuyla bu sezon ekranlardaki yerini alan ve binlerce kişi tarafından merakla takip edilen En Hamarat Benim programının bugün ekranlarda yer almamasının üzerine seyirciler En Hamarat Benim bugün yok mu, neden yok? En Hamarat Benim ne zaman başlayacak? sorularını araştırdı.

EN HAMARAT BENİM BUGÜN YOK MU, NEDEN YOK?

Ülkemizde yaşanan büyük depremin ardından yaşanan zor günler sebebiyle televizyon kanalları dizi ve program yayınlarına ara verdi. Bu sebeple En Hamarat Benim programı ekranlarda yer almıyor. Yeni bölümlerin ne zaman yayınlanacağı hakkında ise bir bilgi bulunmuyor.