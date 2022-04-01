En güzel Ramazan mesajları! 2022 Ramazan mesajları! Dualı, ayetli Ramazan mesajları! Hoşgeldin Ramazan mesajları!

Ramazanın gelişiyle insanoğlu paylaşmanın önemini anlamakta ve ihtiyaç sahiplerineyardım etmekte. Ramazanın gelişiyle bolluk ve bereket de gelmekte. Bu sevinci bir kez daha nasip eden Allah'a şükürler edilmekte. Müslümanvatandaşlar da dillerindeki güzel dua ve sözleri sevdikleriyle paylaşmakta. Biz de bu haberimizde sizler için en güzel Ramazan mesajlarını bir araya getirdik. İşte dualı ve ayetli Ramazan mesajları.

EN GÜZEL RAMAZAN MESAJLARI

Tüm İslam aleminin dertlerine deva olması ümidiyle Ramazan ayımız mübarek olsun.

Mutsuzluktan kurtulduğumuz bir ay olması dileğiyle hayırlı Ramazanlar.

Gözlerimiz ışık dolu kalbimiz iman dolu avuçlarımız dua dolu olsun, ramazan ayımız hepimize mübarek olsun.

Başı rahmet ortasi merhamet sonu ise cehennemden azad olan Mübarek.

Ramazan ayının hayırlara vesile olmasini dilerim…

Ramazanın bereketi bir yağmur gibi yağsın üzerimize, tüm Müslüman aleminin ve gönül dostlarının Ramazan ayı mübarek olsun.

Ramazan ayı sana bir muştu, kalbine teselli, ruhunu karanlık ruhların baskısından kurtarmaya vesile olsun.

Kim Ramazan ayını oruçlu geçirir ve haramlardan ve iftiradan sakınırsa, Allah ondan razı olur ve cenneti ona farz kılar.

Yağmur yüklü bulutlar gibi gelerek bizleri bereketiyle donatan Ramazan ayınız mübarek olsun.

Allah'ım bize Ramazan orucunu hakkıyla tutmayı nasip et. Amin

Bütün müminlerin dostça kardeşçe bereketi hem sofralarında hem de kalplerinde hissedecekleri bu ayda mutlu bir ramazan ayı geçirmeyi nasip etsin yüce yaradan.

HOŞGELDİN RAMAZAN MESAJLARI

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Ramazan geçirmenizi diliyorum.

Dostlukların sevgi ile beslendiği bu Mübarek Ramazan ayında gönlünün sevgi ile dolup taşmasını dilerim.

Bütün dualar gül kokar bu ay. İmanı yüksek ilmi derin olanlar bilir ki Ramazan ayı ayların en makbulüdür. Bu ayı oruçla, namazla ve niyazla geçirmenizi temenni eder Ramazan ayınızı kutlarım.

Ramazan ayı sana bir muştu, kalbine teselli, ruhunu karanlık ruhların baskısından kurtarmaya vesile olsun.

Sofralarınızda bol ve bereketli iftarlar dilerim Ramazan Ayınız mübarek olsun.

Bu mübarek ayda huzur dolu, mutlu, sıcak ve sakin bir şekilde geçirmeniz dileği ile ramazan ayınız hayırlı olsun.

Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Sana gelen her iyilik Allahtandır, bütün kötülükler nefsindendir. Mekanın cennet yuvan huzurlu kalbin Allah sevgisi ile dolu olsun mübarek Ramazanınız Kutlu olsun.

Ramazan ayı ülkemize ve tüm inananlara güzellikler, mutluluk ve bolca huzur getirsin, kötülüklerden, fenalıklardan arınalım inşallah. Hayırlı Ramazanlar.

DUALI RAMAZAN MESAJLARI

Cenab-ı Hakk'ın kapısına ulaştırmayacak yollara sapmaktan korumaya vesile olan mübarek Ramazan ayini tebrik ederim.

Ramazan demek arınma ve rahmet demektir. Sofranız bereketli sağlığınız sıhhatli olsun. İyi Ramazanlar.

11 ayın sultanı mübarek Ramazan-ı Şerif, dört gözle beklediğim ay şükür ki geldin şükür ki bu güne eriştim. Hayırlı Ramazanlar.

Dostlukların sevgi ile beslendiği bu Mübarek Ramazan ayında gönlünün sevgi ile dolup taşmasını dilerim.

Bir kez daha rahmet ve bereket ayına ulaştık. Rabbim nefsimizi terbiye ettiğimiz, feyz dolu oruçlar tutmayı nasip etsin. Hayırlı Ramazanlar.

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan Ramazan Gününüz mübarek olsun.

Allah"ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, bu ay edeceğiniz tüm dualarınız kabul olsun. Hayırlı Ramazanlar…

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