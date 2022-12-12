Noel Bayramı için geri sayım başladı. Her yıl Hristiyanlar arasında Hz. İsa'nın doğuşu nedeniyle kutlanan Noel Bayramı 25 Aralıkta tüm dünyada çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor. Peki, Noel bayramı nedir? Noel ile yılbaşı arasında fark ne? En güzel Noel mesajları ve 2023 Noel kutlama sözleri? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Doğuş, Milat Yortusu veya Doğuş Bayramı olarak bilinen Noel Bayramı dünyanın dört bir yanında çeşitli etiklikler ile kutlanmaya hazırlanıyor.Her yıl Hristiyanlar arasında Hz. İsa'nın doğuşu nedeniyle kutlanan Noel Bayramı bu yıl ne zaman kutlanacak? Noel nedir? En güzel Noel kutlama mesajları ve sözleri nelerdir? Noel ile yılbaşı arasında fark ne? Detaylar haberimizde...

NOEL BAYRAMI NE ZAMAN KUTLANACAK?

Noel, her sene 25 Aralık'ta Hazreti İsa'nın doğumunun kutlandığı Hristiyan bayramı olarak biliniyor. Bunların dışında Kutsal Doğuş, Doğuş Bayramı ya da Milat Yortusu olarak da adlandırılır. 20. yüzyılın başları itibarıyla Noel, Hristiyan olmayanlarca da kutlanan, dinî motiflerinden arındırılan, hediye alışverişi etrafında yoğunlaşan bir gün olarak da kutlanmaya başlandı.

NOEL BAYRAMI NEDEN KUTLANIYOR?

Noel, Hristiyanlar tarafından "kurtarıcı Mesih" olarak kabul edilen Hz. İsa'nın doğum gününün geleneksel olarak kutlandığı bayram. Ermeni Kilisesi gibi bazı Doğu Ortodokslarsa, Noel'i Jülyen takviminde 25 Aralık'a denk gelen 6 Ocak'ta kutluyor.

NOEL VE YILBAŞI ARASINDAKİ FARK NE?

Ülkemizde Yılbaşı sık sık Noel'le karıştırılır. Halbuki Noel ve Yılbaşı birbirinden farklı şeylerdir. Noel bir Hristiyan bayramıyken Yılbaşı ise yeni bir senenin başlangıcını simgeleyen temsili bir gündür. Yılbaşı veya Yeni Yıl bir yılın bitiminin ve yeni bir yıla başlangıcın kutlandığı kültürel bir olaydır. Yıllık takvime sahip kültürler tarafından kutlanır. Miladi takvimde 1 Ocak yılın ilk günü olduğu için miladi takvim kullanan ülkeler 31 Aralık gecesinde yılbaşı kutlaması yapar.

EN GÜZEL NOEL KUTLAMA MESAJLARI VE SÖZLERİ NELERDİR?