En güzel Noel mesajları ve 2023 Noel kutlama sözleri?
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Noel Bayramı için geri sayım başladı. Her yıl Hristiyanlar arasında Hz. İsa'nın doğuşu nedeniyle kutlanan Noel Bayramı 25 Aralıkta tüm dünyada çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor. Peki, Noel bayramı nedir? Noel ile yılbaşı arasında fark ne? En güzel Noel mesajları ve 2023 Noel kutlama sözleri? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
Doğuş, Milat Yortusu veya Doğuş Bayramı olarak bilinen Noel Bayramı dünyanın dört bir yanında çeşitli etiklikler ile kutlanmaya hazırlanıyor.Her yıl Hristiyanlar arasında Hz. İsa'nın doğuşu nedeniyle kutlanan Noel Bayramı bu yıl ne zaman kutlanacak? Noel nedir? En güzel Noel kutlama mesajları ve sözleri nelerdir? Noel ile yılbaşı arasında fark ne? Detaylar haberimizde...
Noel, her sene 25 Aralık'ta Hazreti İsa'nın doğumunun kutlandığı Hristiyan bayramı olarak biliniyor. Bunların dışında Kutsal Doğuş, Doğuş Bayramı ya da Milat Yortusu olarak da adlandırılır. 20. yüzyılın başları itibarıyla Noel, Hristiyan olmayanlarca da kutlanan, dinî motiflerinden arındırılan, hediye alışverişi etrafında yoğunlaşan bir gün olarak da kutlanmaya başlandı.
Noel, Hristiyanlar tarafından "kurtarıcı Mesih" olarak kabul edilen Hz. İsa'nın doğum gününün geleneksel olarak kutlandığı bayram. Ermeni Kilisesi gibi bazı Doğu Ortodokslarsa, Noel'i Jülyen takviminde 25 Aralık'a denk gelen 6 Ocak'ta kutluyor.
Ülkemizde Yılbaşı sık sık Noel'le karıştırılır. Halbuki Noel ve Yılbaşı birbirinden farklı şeylerdir. Noel bir Hristiyan bayramıyken Yılbaşı ise yeni bir senenin başlangıcını simgeleyen temsili bir gündür. Yılbaşı veya Yeni Yıl bir yılın bitiminin ve yeni bir yıla başlangıcın kutlandığı kültürel bir olaydır. Yıllık takvime sahip kültürler tarafından kutlanır. Miladi takvimde 1 Ocak yılın ilk günü olduğu için miladi takvim kullanan ülkeler 31 Aralık gecesinde yılbaşı kutlaması yapar.
- Yeni bir yıl demek tüm üzüntülerin, kötülüklerin, beklenenlerin olmamasının da unutulması demek. Yeni yılda yapacağın her şeyin her zaman yüzünü güldürmesi dileğiyle, mutlu yıllar.
- Bu yeni yılı birlikte geçirmeyi gerçekten çok istiyordum ama geçmekte olan yıl son kötülüğünü de yapıyor ve beni senden ayırıyor, ama yeni yılın ilk günlerinde senin yanında olacağım, nice yıllara!
- Geçen bir yıl sevdikleriniz ile ne kadar ilgilendiğinizi, onlara ne kadar değer verdiğinizi ve onları ne kadar anladığınızı sorgulamanız için harika bir fırsat yaratır. Yeni yılınızın çok daha fazla sevdikleriniz ile geçmesi dileğiyle.
- Önceki yıllara göre çok daha sönük geçse de bu yılın gitmesine herkes gibi ben de çok seviniyorum. Yeni yılımızın büyük mutluluklar taşıması dileğiyle, mutlu yıllar.
- Geleceğimiz için bir yıla daha adım atıyoruz. Seninle birlikte her zaman mutlu olduğum için yeni yılda da çok mutlu olacağımı çok iyi biliyorum. Mutlu yıllara sevgilim!
- Getirmiş olduğu tüm kötülükleri bir daha hatırlamamak üzere geçmişte bırakıyor ve önümüzde yeni bir sayfa açıyoruz. Yeni yıl sayfamızda her zaman güzel notların olması dileğiyle.
- Arkadaşlığımız için yıllar ne çabuk geçiyor ama her geçen yıl bizi birbirimize daha derin bağlar ile bağlamayı başarıyor. Yeni yılda da dostluğumuzun baki kalması dileğiyle.
- Her zaman yüzünde gülücüklerin olacağı, hiçbir zaman mutsuzluk yaşamayacağınız, kafanızda hiç dert olmayacağı yeni bir yıla girmenin mutluluğunu yaşamanızı istiyorum, nice yıllara!
- Bu Noel zamanı daha iyi yaşamınızın başlangıcı olsun. İyi ve mübarek bir tatil geçirin!
- "Bir umut mevsimi, bir sevgi mevsimi, bir bereket mevsimi. Noel'in ilahi ışığı bu sezon hayatınızda parlasın. Mutlu Noeller ve mutlu yıllar. "
- Geleceğinizi oluşturacak her yeni gün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi mutlu edecek şekilde olsun! İyi Seneler!
- Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle. İyi Yıllar..