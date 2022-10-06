2022 Yılı Mevlid kandili mesajları, Mevlid kandilinin yaklaşması ile birlikte birçok kişi tarafından En güzel Mevlid Kandili Mesajları ve 2022 En güzel Mevlid Kandili sözleri şeklinde sık sık araştırılmaktadır. İşte En güzel Mevlid Kandili Mesajları! 2022 En güzel Mevlid Kandili sözleri!

En güzel Mevlid Kandili Mesajları, 7 Ekim tarihinin yaklaşması ile birlikte birçok Müslüman tarafından araştırılıyor. Müslümanlar için büyük bir öneme sahip olan Mevlid kandili, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre 7 Ekim Cuma günüdür. İşte En güzel Mevlid Kandili Mesajları! 2022 En güzel Mevlid Kandili sözleri!

EN GÜZEL MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI

Müslümanlar tarafından kandil günlerinde duygu ve düşüncelerini ifade etmek amacıyla birçok kandil mesajı ve kandil sözlerini birbirleri ile paylaşmaktadırlar. Sizler için haberimizde birçok farklı kandil mesajını derledik.

Kalpler vardır, sevgiyi yaşatmak için,insanlar vardır, dostluğu paylaşmak için, Mübarek günler vardır, Beraberce kutlamak için.Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz su dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Mevlüt kandiliniz mübarek olsun.

"Andolsun, Allah'ın rasûlünde sizin için, Allah'a ve âhiret gününe kavuşmayı umanlar için ve Allah'ı çok ananlar için güzel bir örnek vardır." (Ahzâb, 21)

Yarabbi bu güzel günün yüzü hürmetine. Her iki cihanda da beraatini alan kullarından eyle bizleri. Masum ,mazlum ve Yusuflarımızın Yaptığı ve yapacağı bütün dualarını Kabeyi muazzamada yapılan dualar zümresinden eyle. Hayırlı kandiller...

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.

Alemlere rahmet olan Peygamber efendimizin doğumunun sembolü Mevlid kandiliniz mübarek olsun. -Allah'ın rahmeti bereketi sizinle olsun Gönül güneşiniz hiç solmasın Yüzünüz aydın Dualarınız Kabul Olsun.Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

EN GÜZEL MEVLİD KANDİLİ SÖZLERİ

Ezan tüm insanlığa okunur üstüne alınan secdeye gider. Mevlid kandiliniz mübarek olsun.

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınız Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan Mevlüt kandiliniz mübarek olsun.

Sevgili Peygamberimizin dünyayı şereflendirmesinin yıl dönümü olan Mevlid Kandilinin tüm insanlığa sevgi, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum. Kandiliniz mübarek olsun.

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.

Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Kandiliniz mübarek olsun. Yüce rabbim bütün dualarınızı kabul etsin.

Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece.

"Yetimi kendine yakın tut. Başını elinle okşa ve onu sofrana oturt. Böyle yaparsan, kalbin yumuşar ve hacetin görülür." Mübarek Mevlid Kandiliniz mübarek olsun...

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.

Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller.

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.

Allah"ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..