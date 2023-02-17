Miraç Kandili'ni idrak edeceğimiz bu gece öncesi Müslümanlar kandilleşmek için birbirlerine Miraç Kandili mesajları ve sözleri araştırmaktadır. İşte, En güzel kısa Miraç Kandili mesajları! Anlamlı Miraç Kandili sözleri ve mesajları!

En güzel kısa Miraç Kandili mesajları! Miraç Kandili'ni idrak edeceğimiz bu gece öncesi Müslümanlar kandilleşmek için birbirlerine Miraç Kandili mesajları ve sözleri araştırmaktadır. İşte, En güzel kısa Miraç Kandili mesajları! Anlamlı Miraç Kandili sözleri ve mesajları haberimizde...

EN GÜZEL MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği yine de mutlu, umutlu ve sevgi dolu, rahmetlerin yağmur gibi yağdığı nice kandillere...

Sizin, ailenizin ve tüm İslam âleminin Miraç kandilini tebrik ediyorum.

Sen öyle bir insan ol ki akıllar dursun, sen ona buna değil Allah'a kulsun. Ziynetler içinde parlayan bir nursun, senin gibi bir dostun kandili mübarek olsun.

Tefekkür ve şükür vesilesi olan bu mübarek günde dualarımızın kabul olması dileğiyle...Kandiliniz mübarek olsun

Bugünün hepimiz için ruhani bir arınma sağlaması dileğiyle...Kandiliniz mübarek olsun

Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek Miraç kandilinizi kutlarım Allah'a emanet olun. Güzel kandiller...

Her gün yatsı namazından sonra bu ayetler okunur, iman dile getirilir. İşte böyle mübarek bir günde sevdiklerinize sizler için derlediğimiz dualı, anlamlı sözlerin yer aldığı Miraç Kandili resimli mesajlarını tercih edebilirsiniz.

Sen ki; suskun gönüllerde saklı kalanları bilirsin, ne arzu ediyorsak en hayırlısını naip et bize Allah'ım... Hayırlı kandiller.

Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle kandiliniz mübarek olsun.

Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Miraç Kandiliniz kutlu olsun.

Tefekkür ve şükür vesilesi olan bu mübarek günde dualarımızın kabul olması dileğiyle...Kandiliniz mübarek olsun

Kandiller zincirinin ilk halkası olan Miraç Kandili'ni idrak etmenin mutluluğunu yaşayan vatandaşların ana gündemlerinden biri de kandil mesajları oldu. Türk kültürünün önemli bir parçası olmasının yanı sıra, toplumsal ilişkilerimizi pekiştiren, paylaşımlarımızın arttığı bir zaman dilimidir. Bu paylaşımda kandil mesajları da vesile oluyor.

Bu mübarek gecenin ülkemiz ve tüm insanlık aleminin mutluluk ve huzuruna vesile olmasını dilerim.

Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle kandilinizi kutlarım.

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç... Bugün günahlarından olabildiğince kaç çünkü bugün Miraç kandili... Miraç Kandiliniz mübarek olsun!

Bu mübarek gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanması, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesi, birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile olmasını dilerim.

Miraç gecesi, duaların geri çevrilmediği bir gecedir. Bunu fırsat bilerek bu gece dualarımızı eksik etmeyelim. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Yaratana daha derin bir şükür imkânı bulacağımız Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Rahmet, mağfiret ve bereketi bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisi bugünün hayırlara vesile olmasını dilerim. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.

Anlam ve gönül dünyamıza ışık tutan Miraç Kandili hepimiz için mübarek olsun

Üç Aylar; Müslümanın ruh şöleninin başlangıcıdır. Recep ve Şaban kurulacak gök sofrasının habercisidir Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Receb'in hepsini tutmuş gibi sevap verilir. Hayırlı Kandiller.