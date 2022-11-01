En güzel Kasım ayı sözleri ve mesajları?

Kasım ayının gelmesiyle birlikte Kasım ayı mesajları sözleri araştırılmaya başlandı. Romantizmle özdeşleştirilen Kasım ayı birçok edebi esere ve filme konu olmuştur. Sonbaharın simge aylarından birisi olan Kasım ayını kutlamak için mesajlar paylaşılıyor. Sosyal medya veya WhatsApp aracılığıyla gönderilecek mesajlar arama motorlarında sorgulanıyor. Peki; 2022 Kasım ayı sözleri mesajları nelerdir? İşte; en güzel anlamlı Kasım kutlama mesajları!

2022 Kasım ayı sözleri mesajları! En güzel anlamlı Kasım mesajları sözleri nelerdir? Kasım kutlama mesajları arama motorlarında sorgulanıyor. Sonbaharın simge aylarından birisi olan Kasım ayının gelmesiyle sosyal medyada bu romantik aya yönelik mesajlar paylaşılıyor. Kasım ayı mesajları ve sözlerini paylaşmak isteyenler bu anlamlı ayla ilgili mesajları araştırıyor. İşte; en güzel, anlamlı, duygusal 2022 Kasım ayı mesajları ve sözleri!

EN GÜZEL KASIM AYI SÖZLERİ NELER?

Kasım sevgilerin kalplerde hissedildiği aylardandır.

Aslında yaprak sıkılmıştı ağaçtan. Bahaneydi sonbahar.

Kasım'da ne aşk var ne mutlu sonlar. Buz gibi yalnızlık var.

Geçti koskoca sene insanlığı bir dene niye bakman gidene geçti işte sonbahar.

Soldu tek tek yapraklar suya doysun topraklar canlı rızık araklar geldi işte sonbahar.

Hava soğudu, Kasım'ın son günleri. Kar yağacak, bembeyaz olacak unutulmuşluğum. Edip Cansever

Kasımda aşk başkadır.

Kasım'da sevginin en saf halini yaşar sevgililer.

Aylardan Kasım, yüreklerde hasım zamanı olmuş.

Yine aylardan kasım. Sanki sende kaldı bir yanım.