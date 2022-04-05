En güzel ilahi sözleri nelerdir? İlahi sözleri nedir? Kandil için ilahi sözleri nelerdir? En güzel ilahiler!
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Dinlerken içinde huşu ve huzur bulduğumuz en güzel ilahi sözleri nelerdir? kandillerde, hayırlı günlerde, mevlitlerde veya Kuran okutulurken dinlediğimiz ilahiler nelerdir? İlahi örnekleri nelerdir? En hayırlı ilahiler nelerdir? En güzel ilahi sözleri nelerdir? İlahi sözleri nedir? Kandil için ilahi sözleri nelerdir? En güzel ilahiler haberimizde...
İlahi sözleri araştırılıyor. Dinlerken içinde huşu ve huzur bulduğumuz en güzel ilahi sözleri nelerdir? kandillerde, hayırlı günlerde, mevlitlerde veya Kuran okutulurken dinlediğimiz ilahiler nelerdir? İlahi örnekleri nelerdir? En hayırlı ilahiler nelerdir? En güzel ilahi sözleri nelerdir? İlahi sözleri nedir? Kandil için ilahi sözleri nelerdir?
Ömrün bitirmiş viranemiyem
Aklın yitirmiş divanemiyem
Allahu Allah Allahu Allah
Allahu Allah Allahu Allah
Kanat vururum, döner dururum
Yanar kurururm, pervanemiyem
Allahu Allah Allahu Allah
Allahu Allah Allahu Allah
Yaşlı gözlerim, tutmaz dizlerim
Yolun izlerim, mestanemiyem
Allahu Allah Allahu Allah
Allahu Allah Allahu Allah
Aşkî can feda, olsa ne fayda
Aşk oku yayda, kemanemiyem
Allahu Allah Allahu Allah
Allahu Allah Allahu Allah
Âdemoğlu aç gözünü!
Yeryüzüne kıl, bir nazar!
Gör bu latif çiçekleri!
Hangi kuvvet yapar, bozar?
Bak her çiçek bir naz eder,
Över Hakk'ı, niyaz eder,
Kurtlar, kuşlar, hepsi birden,
Hâlık'ına âvâz eder.
Bu çiçekler bezenirken,
Göğe doğru uzanırken,
İbret alıp özenirken,
Habersizce gelir sefer.
Rengi döner günden güne,
Toprağa dökülür yine,
Bu ibrettir söyleyene,
Hakikati, ârif sezer.
Bu sırları duymalıydın,
Büyüklere uymalıydın,
Dinimizi yaymalıydın,
Gafletlerin neye değer?
Dünyaya gelen gidermiş,
Konanlar bir gün göçermiş,
Ecel şerbeti içermiş,
Her kim, bu mânadan geçer.
Koşanlar bir gün yorulur,
Yapılan işler sorulur,
Kim nettiyse onu bulur,
Hak'tan gelir hayırla şer.
Canım, kurban olsun senin yoluna
Adı güzel, kendi güzel Muhammed
Gel şefaat eyle kemter kuluna
Adı güzel, kendi güzel Muhammed
Mümin olanların çoktur cefası
Ahirette olur zevk-u safası
Onsekizbin âlemin Mustafası
Adı güzel, kendi güzel Muhammed
Yedi kat gökleri seyran eyleyen
Kürsinin üstünde cevlan eyleyen
Miracda, ümmetin Haktan dileyen
Adı güzel, kendi güzel Muhammed
Yunus neyler iki cihanı sensiz
Sen hak Peygambersin şeksiz şüphesiz
Sana uymayanlar, gider imansız
Adı güzel, kendi güzel Muhammed
Aşkın aldı benden beni,
Seviyorum Rabbim seni,
Senin sevgin, pek tatlıymış,
Seviyorum Rabbim seni.
Ne varlığa sevinirim,
Ne yokluğa yerinirim,
Aşkın ile zevklenirim,
Seviyorum Rabbim seni.
Övdün iyi hasletleri,
Boşa gitmez gayretleri,
Verdin sonsuz nimetleri,
Seviyorum Rabbim seni,
Boş işlere pişman oldum,
Senin sevgin ile doldum
Ben hakiki zevki buldum,
Seviyorum Rabbim seni.
Maksadımız kavuşmaktır,
İbadete yapışmaktır,
Dünyaya da çalışmaktır,
Seviyorum Rabbim seni.
Din düşmanı vardır nice,
Çatar İslam'a sinsice,
Çalışmalı gündüz gece!
Seviyorum Rabbim seni.
Sevmek lâfla olmaz Hilmi,
Çalışmakla emredildi,
Hâlinden de bilinmeli,
Seviyorum Rabbim seni.
Şol cennetin nehirleri,
Akar Allah diye diye.
Güzel sesli bülbülleri,
Öter Allah diye diye.
Salınır tuba dalları,
Âb-ı hayattır gölleri,
Cennet bağının gülleri,
Kokar Allah diye diye.
Aydan aydındır yüzleri,
Baldan tatlıdır sözleri,
Cennette huri kızları,
Gezer Allah diye diye.
Cennet ehli yiyip içer,
Melaike rahmet saçar,
İdris nebi, hulle biçer,
Diker Allah diye diye.
Nurdur bütün direkleri,
Gümüştendir yaprakları,
Salındıkça budakları,
Biter Allah diye diye.
Yunus der ki, âşık kişi,
Gözlerinin dinmez yaşı,
Nurla dolar içi dışı,
Söyler Allah diye diye.
Aklı olan fikreder,
Nimetlere şükreder,
Her fırsatta zikreder,
La ilahe illallah...
Helâl lokma yiyesin,
Helâlinden giyesin,
Gece gündüz diyesin,
La ilahe illallah...
Varlığın olsun feda!
Hak emrini et eda!
Ağızdan çıkan seda,
La ilahe illallah...
Günahlardan durma kaç!
Etrafına ışık saç!
Söyle kalb gözünü aç!
La ilahe illallah...
Ömür bir gün yırtılır,
Günahların tartılır,
Salih olan kurtulur,
La ilahe illallah...
Hoca, saf olsun özün!
Gerçeği görsün gözün!
Her zaman olsun sözün!
La ilahe illallah...
Ey rahmeti bol padişah
Cürmüm ile geldim sana
Ben eyledim hadsiz günah
Cürmüm ile geldim sana
Hadden tecavüz eyledim
Günah deryasın boyladım
Malum sana ben neyledim
Cürmüm ile geldim sana
Utanmadım hiçbir zaman
Ettim günah gizli ayân,
Vurma yüzüme el-amân
Cürmüm ile geldim sana
Aslım bir damlacık meni
Halk eyledin ondan beni
Seviyorum rabbim seni
Cürmüm ile geldim sana
Gerçi çoktur fıskı fücûr
Sayılmaz bendeki kusur
Fakat senin adın gafur
Cürmüm ile geldim sana
Günahımla dolar cihan
Sana ayân zâhir nihan
Boldur sende elbet ihsan
Cürmüm ile geldim sana
Adın senin gaffâr iken
Ayıp örten Settar iken
Kime gidem sen vâr iken
Cürmüm ile geldim sana
Doğru bir kulluk etmedim
Rızan üzere gitmedim
Emirlerini tutmadım
Cürmüm ile geldim sana
Milyonlarca etsem günah
Sensin öyle bir padişah
Lâ-taknetû yeter penah
Cürmüm ile geldim sana
İsyanda Kuddusi şedîd,
Kullukta bir battal pelîd
Kesmem senden asla ümîd
Cürmüm ile geldim sana
Sordum sarı çiçeğe,
Benzin niye sararmış?
Çiçek der ki: Ey derviş,
Âhım dağlar eritmiş.
Sizde de ecel varmış,
Ölüm korkusu sarmış,
Çiçek der ki: Ey derviş,
Ölümsüz yer nereymiş?
Sizde var mı yıkılış?
Nasıl geçer kara kış?
Çiçek der ki: Ey derviş,
Hepsi toprak olurmuş.
Cehennem çok yerilmiş,
Acep nasıl bir yermiş?
Çiçek der ki: Ey derviş,
O münkirler yeriymiş.
Rabbimiz çok övermiş,
Cennet nasıl bir yermiş?
Çiçek der ki: Ey derviş,
Cennet mümin içinmiş.
Güller sararıp solmuş,
Sordum gül nasıl olmuş?
Çiçek der ki: Ey derviş,
Gül peygamber teriymiş.
Çevreyi fitne sarmış,
Nerede adam varmış?
Çiçek der ki: Ey derviş,
Adam binde bir imiş.
Kırklar nerden gelirmiş?
Onları kim bilirmiş?
Çiçek der ki: Ey derviş,
Kırklar Allah yâriymiş.
Altın gibi sararmış,
Bu rengi nerden almış?
Çiçek der ki: Ey derviş,
Rengi Ay'ın nuruymuş
Sana endam verilmiş,
Ama boynun eğrilmiş,
Çiçek der ki: Ey derviş,
Kalbim Hakk'a doğruymuş.
Adını kimler koymuş?
Anan, atan var mıymış?
Çiçek der ki: Ey derviş,
Bu ne tuhaf soruymuş.
Mekke'ye kimler gelmiş?
Kâbe'ye kimler girmiş?
Çiçek der ki: Ey derviş,
Kâbe Allah eviymiş.
Sırat kıldan inceymiş,
Üstüne kim post sermiş?
Çiçek der ki: Ey derviş,
Ondan herkes geçermiş.
Yerin niçin öyle taş?
Nedir gözündeki yaş?
Çiçek der ki: Ey derviş,
Hep çilelidir bu baş.
Yunus bahçeye girmiş,
Görmüş seni beğenmiş,
Çiçek der ki: Ey derviş,
Seven koparmaz imiş.
Sanma beni delirmiş,
Beni kimler bilirmiş?
Çiçek der ki: Ey derviş,
Yunus kırklar yâriymiş.
Dedim az gelir misin?
Sen beni bilir misin?
Çiçek der: Derviş baba,
Sen Yunus değil misin?
Gece gündüz virdin mi var?
Savaşılan yurdun mu var?
Çaresiz bir derdin mi var?
Haydi söyle etme bülbül!
Öyle garip, ötme bülbül!
Derdi derde, katma bülbül!
Benim derdim, bana yeter,
Bir dert de sen, katma bülbül!
Gülün hâlini kim bile?
Bilen varsa beri gele!
Açılırken gonca güle,
Dolaşıp söz atma bülbül!
Havalarda uçar mısın?
Deryaları geçer misin?
Bencileyin naçar mısın?
Beni ele satma bülbül!
Kerem misin, Aslı mısın?
Gül yanında uslu musun?
Benim gibi yaslı mısın?
Öyle tuhaf ötme bülbül!
Yunus, bülbül gel bak derken,
Dertli öter ancak derken,
Seherlerde Hak, Hak derken,
Bizi de unutma bülbül!
Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022