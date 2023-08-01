En Güzel Dönüşüm yeni bölüm ne zaman? En Güzel Dönüşüm son bölüm, fragman izle! En Güzel Dönüşüm FOX TV 17.Bölüm izle! En Güzel Dönüşüm başvuru ekranı

Sunuculuğunu Beyza Şekerci'nin, prodüksiyonunu Provizyon Medya'nın üstlendiği "En Güzel Dönüşüm" programı FOX TV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanıyor. FOX TV'nin sevilen programlarından olan 'En Güzel Dönüşüm' merak ediliyor. Peki, En Güzel Dönüşüm yeni bölüm ne zaman? En Güzel Dönüşüm son bölüm, fragman izle! En Güzel Dönüşüm FOX TV 17.Bölüm izle! En Güzel Dönüşüm başvuru, sunucusu kim? İşte detaylar…

FOX ekranlarında yayınlanacak olan program 10 Temmuz Pazartesi itibariyle hafta için her gün izleyici ile buluşacak. Evinde büyük tadilata girişmeden yenilik isteyenlerin buluştuğu "En Güzel Dönüşüm" programı merak ediliyor. Seyirciler En Güzel Dönüşüm yeni bölüm ne zaman? En Güzel Dönüşüm son bölüm, fragman izle! En Güzel Dönüşüm FOX TV 17.Bölüm izle! En Güzel Dönüşüm başvuru, sunucusu kim? Sorularını soruyor. Detaylar haberimizdedir…

EN GÜZEL DÖNÜŞÜM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, 17. BÖLÜM NE ZAMAN?

Sunuculuğunu Beyza Şekerci'nin, prodüksiyonunu Provizyon Medya'nın üstlendiği "En Güzel Dönüşüm" programı yayınlandı. FOX ekranlarında yayınlanacak olan program 10 Temmuz Pazartesi itibariyle hafta için her gün izleyici ile buluşacak. En Güzel Dönüşüm yeni bölüm 17 Temmuz 2023 saat 13.00'de yayınlanacak.

EN GÜZEL DÖNÜŞÜM SON BÖLÜM, FRAGMAN İZLE

"En Güzel Dönüşüm" programı, sunuculuğunu Beyza Şekerci'nin üstlendiği ve prodüksiyonunu Provizyon Medya'nın gerçekleştirdiği bir programdır. Bu program, FOX kanalında yayınlanacak olup 10 Temmuz Pazartesi günü itibariyle hafta içi her gün izleyicilerle buluşacaktır. Yeni bölüm ise 14 Temmuz 2023 tarihinde saat 13.00'te yayınlanacaktır.

EN GÜZEL DÖNÜŞÜM BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Mutfak mobilyasından banyoya, oturma odasından balkona ya da çocuk odasındaki mobilyaları değiştirmek isteyenlerin hayatına renkli bir dokunuş yapılacak programda, sunucu Beyza Şekerci ile dönüşüm koçu Emine Kuşcul birlikte her gün yeni bir eve konuk olacak. Konuk oldukları evde ileri dönüşüm hedefiyle yola çıkıp, ev sahibinin de talebine uygun şekilde odalar baştan yaratılacak. Gerçekleşen dönüşümler ise herkese ilham vermek üzere ekranlara taşınacak. Başvuru yapmak için programın internet sitesini ziyaret ediniz. (https://www.fox.com.tr/En-Guzel-Donusum/bilgi)

EN GÜZEL DÖNÜŞÜM SUNUCUSU BEYZA ŞEKERCİ KİMDİR?

Beyza Şekerci, 24 Eylül 1988 yılında İstanbul'da doğdu. 5 yaşında bale eğitimine başlayan oyuncu, Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvar Klasik Bale Bölümü'nden mezun olduktan sonra aynı okulda yüksek lisansını tamamlamıştır.

2009 yılından bu yana Sinan Üniversitesi Konservatuvar Klasik Bale Bölümü'nde eğitmenlik yapmaktadır.

Beyza Şekerci, İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde dans etmektedir. Gaye Sökmen Ajansına bağlı olan oyuncu, dizi ve sinemalarda yer almaktadır. Şu anda FOX TV'de yayınlanan "En Güzel Dönüşüm" programını sunmaktadır.

Beyza Şekerci, 27 Mayıs 2015 tarihinde oyuncu Engin Hepileri ile evlenmiştir. Çiftin Can isimli oğulları 5 Ekim 2018'de dünyaya geldi.