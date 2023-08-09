Fox Tv ekranlarında yayınlanan En güzel dönüşüm programı yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip ediliyor. Ekranların sevilen programları arasında yer alan programı sunan isim ise merak edildi. Peki, En güzel dönüşüm sunucusu kimdir? En güzel dönüşüm sunucusu Beyza Şekerci kaç yaşında, nereli?

FOX ekranlarında yayınlanan program izleyicileri tarafından yakından ilgiyle takip ediliyor. Sevilen programın sunucusu ise seyirciler tarafından merak edildi. Güzel sunucu hakkında merak edilenler En güzel dönüşüm sunucusu kimdir? En güzel dönüşüm sunucusu Beyza Şekerci kaç yaşında, nereli? soruları ile aratıldı. İşte merak edilenler...

EN GÜZEL DÖNÜŞÜM SUNUCUSU BEYZA ŞEKERCİ KİMDİR?

Beyza Şekerci, 24 Eylül 1988 yılında İstanbul'da doğdu. 5 yaşında bale eğitimine başlayan oyuncu, Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvar Klasik Bale Bölümü'nden mezun olduktan sonra aynı okulda yüksek lisansını tamamlamıştır.

2009 yılından bu yana Sinan Üniversitesi Konservatuvar Klasik Bale Bölümü'nde eğitmenlik yapmaktadır.

Beyza Şekerci, İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde dans etmektedir. Gaye Sökmen Ajansına bağlı olan oyuncu, dizi ve sinemalarda yer almaktadır. Şu anda FOX TV'de yayınlanan "En Güzel Dönüşüm" programını sunmaktadır.

Beyza Şekerci

Beyza Şekerci, 27 Mayıs 2015 tarihinde oyuncu Engin Hepileri ile evlenmiştir. Çiftin Can isimli oğulları 5 Ekim 2018'de dünyaya geldi.

EN GÜZEL DÖNÜŞÜM BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Mutfak mobilyasından banyoya, oturma odasından balkona ya da çocuk odasındaki mobilyaları değiştirmek isteyenlerin hayatına renkli bir dokunuş yapılacak programda, sunucu Beyza Şekerci ile dönüşüm koçu Emine Kuşcul birlikte her gün yeni bir eve konuk olacak. Konuk oldukları evde ileri dönüşüm hedefiyle yola çıkıp, ev sahibinin de talebine uygun şekilde odalar baştan yaratılacak. Gerçekleşen dönüşümler ise herkese ilham vermek üzere ekranlara taşınacak. Başvuru yapmak için programın internet sitesini ziyaret ediniz. (https://www.fox.com.tr/En-Guzel-Donusum/bilgi)