En güzel Cuma sözleri nelerdir? En güzel cuma mesajları nelerdir?

Bunun için sevdikleri sözleri, peygamberlerin sözlerini ve ayet ve hadisleri sözlü, yazılı ve sosyal medyada paylaşırlar. Bizde sizler için bu güzel gün için yazılmış ve söylenmiş en güzel sözleri araştırdık ve derledik. İşte, en güzel cuma sözleri ve en güzel mesajları.

Cuma günü İslam aleminin en önemli ve sevilen günlerin başında gelir. Bu güzel günde camiiye her zamankinden daha güzel hazırlanarak ve güzel kokular sürünerek giderler. Böyle güzel bir günde müslüman vatandaşlarımız birbirleriyle mutluluklarını paylaşmak isterler.

EN GÜZEL CUMA SÖZLERİ

Hz. Peygamber, Cuma günü hakkında, "Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. Çünkü Hz.dem o gün yaratıldı, o gün Cennete girdi ve o gün Cennetten çıkarıldı." buyurmuştur (Müslim, Cum'a, 18).

Bu güzel günün hatırına ve hürmetine hitaben sana ve ailene dualar gönderiyorum. Hayırlı Cumalar dilerim

Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğiyle. Hayırlı Cumalar.

ALLAH'IM…Sen seni anlatan dilleri…Seni anlatan halleri…Ugrunda gecen günleri…Sevginle dolup tasan aydinlik kalpleri…; ihsan eyle…ilahi iman verdin ; daim eyle…ihsan verdin ; kaim eyle… Bu mesaji okuyan kulunu 'Cennetinle, cemalinle müserref eyle' (Amin).

Tüm müminleri dine eriştiği ve saf'ların tutulduğu en güzel güne davetidir Cuma günleri. Dualarınızın bir araya gelerek Allah'ın huzuruna çıkması dileğiyle, hayırlı Cumalar.

Tüm din kardeşlerimin Cuması mübarek olsun. Allah herkese şifa versin, bu güzel gününüz gülümsemelerle bitsin inşallah.

Ölümü çok hatırlayan ve ondan sonrası için en güzel hazırlığı yapan müminlerin en akıllısıdır. (ibn Mace, Ziihd, 31) İman dolu cumalarınız olsun.

Ey kapıları açan Allah'ım, bize kapıların en hayırlısını aç. Ey halden hale çeviren Allah'ım, halimizi en güzel hale çevir. Yarabbi! Bizleri senden, dilimizi duadan, kalbimizi Kur'an-ı Kerim'den, amellerimizi hayırdan ayırma. Amin. Hayırlı Cumalar.

Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (SAV) şefaatı üzerinize olsun. "Hayırlı Cumalar"