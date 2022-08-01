En güzel aşk sözleri kısa, sevgiliye etkileyici aşk sözleri nelerdir?

Etkileyici aşk sözleri ile karşınızdaki kişinin etkilenmesini sağlayarak ilişkinizi güçlendirip problemleri ve sorunları ortadan kaldırabilirsiniz. İnsanlar aşk hayatlarında doğası gereği her daim karşı taraftan bir iltifat ve ilgi beklemektedir. En güzel aşk sözleri ile bu ilgi ihtiyacını giderebilirsiniz. Kafamızın karıştığı bazı durumlarda kendimizi ifade edebilmek için kullandığımız en güzel aşk sözleri nelerdir?

EN GÜZEL AŞK SÖZLERİ KISA

En güzel aşk sözleri, ilişkilerimizde sık sık kullanmamız gereken bir iltifat şeklidir. Sağlam bir ilişki için karşılıklı şekilde iltifat etmek, ilişkinin geleceği için oldukça önem taşımaktadır. Peki en güzel aşk sözleri hangileridir? Sevgiliye aşk sözleri nelerdir?

Aşk çare midir yaInızIığa? Yoksa tutsak mı eder yüreğine?

Bir kere görmesi yeter; en derin okyanus bile kıskanır gözlerini.

Işık saçıyor gözlerin, saçların çöl rüzgârı gibi kokuyor. Sen hiç gitme benden, mevsimim hep yaz olsun.

Eğer nefes almak ve seni sevmek arasında seçim yapmak zorunda kalsaydım, son nefesimi, seni seviyorum demek için kullanırdım.

Sen benim yarınIarımın umutlarısın, sen benim hayat kaynağımsın, yarınIarım için bir merhabasın..

Ey aşka anlam veren kadın; niyetim senle yaşayıp, senle büyüyüp, senle yok olmaktır bu dünyadan. Zira senin olmadığın dünya yaşanmaya değer değil.

Karanlığın içinden, gün doğar ya aniden. İşte senin sevgin böyle doğdu karanlık gecelerime. Seni çok seviyorum ay yüzlüm.

Sensiz bir hayat, ellerini tutmadan geçen bir ömür asla istemem.

Gece mehtapta ay, aklımda ise o güzel gözlerin var.

Seni ıssız bir çölde su bulmuşum gibi seviyorum, hep benimle kal aşkım.

Konu ne zaman senden açılsa kapatmaya kıyamıyorum.

Sende gördüğümü görecekler diye ödüm kopuyor.

ETKİLEYİCİ AŞK SÖZLERİ

Yanlış olduğunu bile bile yürüdüğüm yolsun sen. Onunla kavga etmeyi, başkasıyla gülmeye değişmem. Yemin ederim intiharsın sen seve seve edilen.

Aşk asla ölçülemez, sadece hissedilebilir. Hayatımı cennetin renkleri ile boyadın. Aşkın benimle olduğu sürece başka bir şey istemiyorum!

Güneşin parladığını her gördüğümde seni düşünüyorum. Ve biliyor musun? Binlerce güneş, güzel ruhundan ve melek yüzünden gelen ışığın gölgesinde kalır aşkım!

Işık saçıyor gözlerin, saçların çöl rüzgârı gibi kokuyor. Sen hiç gitme benden, mevsimim hep yaz olsun.

Hayatım korkutan tüm karanlığında bana ışık olan sevgini özlüyorum. Aşkla yüreğimin aydınlandığını hissediyor ve senin aydınlığında huzur bulmak istiyorum.

Aşkın soyut bir duygu olduğunu sanıyorlar. Ancak yanılıyorlar sevgilim. Gözlerine baktığında aşkı görüyorum. Ellerine dokunduğumda aşkı hissediyorum.

Hayatta kalabilmek için insanların havaya, yiyeceğe ve suya ihtiyacı vardır. Benim ise, sadece senin kucaklamana, gülüşüne ve öpücüğüne ihtiyacım var.

Bazı aşklar okyanus gibidir. Görmesen de sonunun bir yerde bittiğini bilirsin, şimdi okyanuslar bile kıskanır sana olan sevgimi, görmesem de biliyorum sonunu sonsuza dek bitmeyecek.

Sen benim gerçekleşmiş en güzel hayalimsin. Sen daha kibar, daha anlayışlı ve daha nazik birisini asla tanıyamam. Hala nasıl hayalimin gerçekleştiğini düşünüyorum. Bu hayatı senin için yaşıyorum sevgilim.

Seni ilk gördüğüm an anlamıştım hayatımın geri kalanının sen de olduğunu. Bana baktığın zaman içim titremiş, heyecanlanıp konuşamamıştım. Hala sen bana bakınca tarifsiz heyecanlar ile doluyor içim. Bir ömür o heyecanı yaşamak istiyorum. Seni çok seviyorum meleğim.