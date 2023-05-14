GÜNCEL verilerle dakika dakika seçim sonuçları! Türkiye geneli açılmayan sandık sayısı kaç?
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YSK Başkanı Ahmet Yener, oy sayımında %85'i geçmesinin ardından en güncel verileri aktardı. Türkiye geneli açılmayan sandık sayısı kaç? Yurt dışı sandık sonuçlarında son durum nedir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Sakin bir şekilde seçimlerin tamamlandığını belirten Yener, "14 Mayıs 2023 seçimleri tüm yurtta sakin bir şekilde sonuçlandı. Saat 18:30 itibarıyla yayın yasağını kaldırmış bulunmaktayız." dedi.
Türkiye geneli açılmayan sandık sayısı kaç? Yurt dışı sandık sonuçlarında son durum nedir? sorularına yanıt aranıyor. Türkiye genelinde oy sayımının başlamasıyla sonuçlar gelmeye başladı.
Saat 23.22 itibarıyla sandıkların yüzde 90.61'ü açılırken adayların oy oranları şu şekilde:
Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49.86
Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.38
Sinan Oğan yüzde 5.30
Yurt dışı oylarında 22.55 itibarıyla toplam 5114 sandığın 630'u açıldı.
Açılan 630 sandığa göre Kemal Kılıçdaroğlu %40.03, Recep Tayyip Erdoğan %56.47, Sinan Oğan %2.18 oy aldı. Adaylıktan çekilen Muharrem İnce ise %1.32 oy oranına ulaştı.
Cumhurbaşkanı adaylarından hiçbirinin salt çoğunluğu sağlayamaması halinde 28 Mayıs'ta ikinci tur oylama yapılacak. Bunun için daha önce YSK tarafından hazırlanan seçim takvimi işleyecek.