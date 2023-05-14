GÜNCEL verilerle dakika dakika seçim sonuçları! Türkiye geneli açılmayan sandık sayısı kaç?

YSK Başkanı Ahmet Yener, oy sayımında %85'i geçmesinin ardından en güncel verileri aktardı. Türkiye geneli açılmayan sandık sayısı kaç? Yurt dışı sandık sonuçlarında son durum nedir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Sakin bir şekilde seçimlerin tamamlandığını belirten Yener, "14 Mayıs 2023 seçimleri tüm yurtta sakin bir şekilde sonuçlandı. Saat 18:30 itibarıyla yayın yasağını kaldırmış bulunmaktayız." dedi.