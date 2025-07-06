''En güçlü güneş enerjili stadyum'' ünvanıyla Guinness Dünya Rekorlarına giren stadyum hangisi?

''En güçlü güneş enerjili stadyum'' ünvanıyla Guinness Dünya Rekorlarına giren stadyum hangisi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

''En güçlü güneş enerjili stadyum'' ünvanıyla Guinness Dünya Rekorlarına giren stadyum hangisi? sorusunun cevabı merak ediliyor.

"Hangi spor kulübünün stadyumu 'En güçlü güneş enerjili stadyum' unvanıyla Guinness Dünya Rekorları'na girmiştir?" sorusu, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yer alabilecek düzeyde bilgi odaklı ve ilgi çekici bir sorudur.

EN GÜÇLÜ GÜNEŞ ENERJİLİ STADYUM'' ÜNVANIYLA GUINESS DÜNYA REKORLARINA GİREN STADYUM HANGİSİ?

Galatasaray ve Enerjisa Enerji iş birliğiyle hayata geçirilen bu proje kapsamında, stadyumun çatısına 10.404 adet güneş paneli yerleştirilmiştir. Bu paneller, toplamda 4,2 megawatt kurulu güç kapasitesiyle yılda yaklaşık 4.650 megavat-saat (MWh) elektrik üretmektedir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanından yeni anayasa için referandum sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanından referandum sinyali
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nden bölüm başı ne kadar aldığı ortaya çıktı

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sına bölüm başı dudak uçuklatan ücret
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.