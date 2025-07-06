''En güçlü güneş enerjili stadyum'' ünvanıyla Guinness Dünya Rekorlarına giren stadyum hangisi?

"Hangi spor kulübünün stadyumu 'En güçlü güneş enerjili stadyum' unvanıyla Guinness Dünya Rekorları'na girmiştir?" sorusu, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yer alabilecek düzeyde bilgi odaklı ve ilgi çekici bir sorudur.

EN GÜÇLÜ GÜNEŞ ENERJİLİ STADYUM'' ÜNVANIYLA GUINESS DÜNYA REKORLARINA GİREN STADYUM HANGİSİ?

Galatasaray ve Enerjisa Enerji iş birliğiyle hayata geçirilen bu proje kapsamında, stadyumun çatısına 10.404 adet güneş paneli yerleştirilmiştir. Bu paneller, toplamda 4,2 megawatt kurulu güç kapasitesiyle yılda yaklaşık 4.650 megavat-saat (MWh) elektrik üretmektedir.