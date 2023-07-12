Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından yayınlanan verilere göre dünya çapında en fazla taraftarı olan takımın hangisi olduğu açıklandı. Türkiye'de ise Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş en fazla taraftara sahip olan takımlar olarak belirlendi.

Türkiye'de en fazla taraftarı olan takım hangisi? Merak ediliyor ve internet üzerinde araştırılıyor. Spot kulüplerinin taraftar sayıları merak ediliyor ve araştırılıyorken özel bir şirket tarafından yapılan anketler sonucunda En fazla taraftarı olan takım hangisi? Sorusu yanıt buldu. Peki, En fazla taraftarı olan takım hangisi? En fazla taraftarı olan spor kulübü hangisi?

EN FAZLA TARAFTARI OLAN TAKIM HANGİSİ?

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından yayınlanan istatiksel verilere göre 2011-2020 yılları arasında en iyi 140 kulübün yer aldığı bir liste yayınlandı. Bu liste ile birlikte merak edilmekte olan En fazla taraftarı olan takım hangisi? Sorusu yanıt bulurken tahmini taraftar sayıları da açıklandı. Açıklanan verilere göre dünya çapında en çok taraftarı olan takım 354 Milyon taraftar ile birlikte Manchester United oldu.

En fazla taraftarı olan takımlar listesinde ikinci sırada bir İspanya takımı olan Barcelona alıyor. piyasa değeri 802.50 milyon euro olan bu takımın 270 Milyon taraftarı bulunuyor ve böylece listenin ikinci sırasında yerleşiyor.

Listenin üçüncü sırasında ise bir İspanyol takımı olan Real Madrid bulunuyor. Tahmini olarak 174 Milyon taraftarı olan Real Madrid'in piyasa değeri yaklaşık olarak 802.00 milyon euro olarak tahmin ediliyor. Real Madrid 174 Milyon taraftarı ile birlikte en fazla taraftarı olan takım listesinde üçüncü sırada yer alıyor.

Listenin dördüncü sırasında Chelsea Futbol Kulübü yer alıyor. Piyasa değeri tahmini olarak 827.05 milyon euro olan Chelsea Futbol Kulübü, 135 Milyon taraftar ile birlikte listenin üçüncü sırasında yer alıyor. Listenin devamı ise şu şekilde devam ediyor; Arsenal, Milan, Liverpool, İnter, Bayern Münih, juventus.

TÜRKİYE'DE EN FAZLA TARAFTARI OLAN TAKIM HANGİSİ?

Özel bir araştırma firması tarafından 4-11 Ocak 2023 tarihleri arasında 15 yaş üzeri, Türkiye genelinde yapılan araştırma ile birlikte takımların taraftar oranı belli oldu. Gerçekleştirilen ankete göre katılımcıların %37'si Galatasaraylı, %32'si Fenerbahçeli, %19'u Beşiktaşlı ve %4'ü Trabzonsporlu olarak açıklandı. Diğer takımları destekleyenlerin oranı ise %8 olarak belirtildi.

Ayrıca diğer bir özel araştırma şirketi tarafından yapılan anketlere göre 25,9 Milyon taraflar ile birlikte Galatarasay birinci sırada, 20,3 Milyon taraflar ile birlikte Fenerbahçe ikinci sırada, 13,5 Milyon taraftar ile birlikte Beşiktaş üçüncü sırada yer alıyor.