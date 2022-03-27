En fazla sucuk ekmeği yemek için yarıştılar

KAYSERİ Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen 'Sucukla Patla' yarışmasına katılanlar, 10 dakika içerisinde en fazla sucuk ekmek yemek için yarıştı.

Türkiye'nin geleneksel tek Sucuk Ekmek Yeme Yarışması 'Sucukla Patla'nın 4.'sü Erciyes Kayak Merkezi'nde yapıldı. Kış ve yaz boyu bir birinden farklı pek çok uluslararası ve ulusal boyutta sosyal, kültürel ve sportif organizasyona ev sahipliği yapan Erciyes, 'Sucukla Patla' yarışmasıyla renkli bir etkinliğe daha imza attı. Erciyes Tekir Kapı bölgesinde düzenlenen yarışmaya katılan 10 yarışmacı; 10 dakika içerisinde en fazla Kayseri'den tüm dünyaya yayılan ve Erciyes Dağı'ndan gelen esintiyle kendine has bir lezzete kavuşan Kayseri sucuğunu yemek için kıyasıya mücadele etti. Yarışma sonunda 10 dakika içerisinde Murat Anlı, Bekir Gökkaya ve Zakir Gülerik 9 tane sucuk ekmek yedi. Üç isim eşit sayıda sucuk ekmek yediği için aralarında kura çekerek dereceler belirlendi. Yarışmada Murat Anlı birinciliği, Bekir Gökkaya ikinciliği, Zakir Gülerik ise üçüncülüğü kazandı. Dereceye girenlerin ödüllerini Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı; Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanvekili Mehmet İştahlı takdim etti.

"Erciyes ile halkı bütünleştirmeye devam edeceğiz"

Erciyes'in farklı etkinliklerle halkla bütünleşmeye devam ettiğini aktaran Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı; "Büyükşhir belediyemizin Erciyes'teki yatırımları sadece kış ve kar sporlarıyla alakalı değil aynı zamanda sosyokültürel ve sanatsal faaliyetlerle alakalı yoğun hizmet veriyor. Bugün bunlardan bir tanesini daha gerçekleştirmiş olduk. Kayseri; sucuğuyla, pastırmasıyla, mantısıyla, yağlamasıyla meşhur bir gastronomi şehri. Fakat bunun sadece ticari olarak değil aynı zamanda bu unsurların dağ ve şehrimize katkı sağlayacak, aynı zamanda şöhretini daha da artıracak, dağ ürünleri üzerinden de eğlence ortamına dönüştürecek uygulamalar yapmaya çalışıyoruz. Sucukla Patla Yarışması, Erciyes A.Ş.'nin tescilli her yıl düzenli olarak devam ettirdiği yarışma. İnşallah bu yarışmayı kuşaklara aktararak yolumuza devam etmek istiyoruz. İnşallah bundan sonra çok farklı yarışmalarımızla, farklı etkinliklerimizle Erciyesimiz halkımızla bütünleşmeye devam edecek" şeklinde konuştu.