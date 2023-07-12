Geçmişten günümüze en fazla şampiyon olan takım merak ediliyor. TFF'nin kurulmasından itibaren düzenlenen şampiyonluklara göre En fazla şampiyonluğu elinde tutan takımın hangi takım olduğuna dair araştırmalar sürüyor.

En fazla şampiyon olan takım, rekabetin kıyasıya yaşandığı futbol tarihindeki başarıları ile birlikte arama motorları üzerinde araştırılıyor. 1959'a kadar olan şampiyonluklarla birlikte TFF En fazla şampiyon olan takımın hangi takım olduğunu futbolseverlere açıklıyor. Peki, En fazla şampiyon olan takım hangisi? En fazla şampiyon olan hangi takım? İşte En fazla şampiyon olan takım ve hakkında merak edilen detaylar!

EN FAZLA ŞAMPİYON OLAN TAKIM HANGİSİ?

1959 yılında profesyonel Millî Lig'in kurulması ile birlikte (Bugünkü adı Süper Lig olan organizasyon) 1959 yılından bu yana ülkenin futbol şampiyonunu belirleyen en üst düzey ligdir. Bu nedenle "En fazla şampiyon olan takım" ünvanı belirlenirken en üst düzey lig olan "Süper Lig" baz alınmaktadır. TFF'nin kurulmasının ardından bugüne kadar en çok şampiyon olan takım, 28 şampiyonlukla Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe, Süper Lig'de 19, Millî Küme'de 6 ve Türkiye Futbol Şampiyonası'nda 3 şampiyonluk kazanmıştır.

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye 1. Ligi'nin başladığı tarihi 1959 olarak baz almaktadır. Bu nedenle şampiyonluk sayıları da bu tarihten itibaren alındığında Galatasaray 23 şampiyonluk ile birlikte en fazla şampiyon olan takım olarak bilinmektedir. 1959 yılından itibaren baz alınana şampiyonluklara göre; Galatasaray'ın 23, Fenerbahçe'nin 19, Beşiktaş'ın 16 şampiyonluğu bulunmaktadır. Bugüne kadar Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan takımlar ise Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Bursaspor ve Başakşehir'dir.

EN FAZLA ŞAMPİYON OLAN TAKIM NASIL BELİRLENİR?

Kulüplerin armalarına eklediği yıldızlar da bu şampiyonluk sayılarına göre belirlenmektedir. Bu nedenle Galatasaray'ın yıldız sayısı, Fenerbahçe'den daha fazladır çünkü Türkiye Futbol Federasyonu tarafından şampiyonlukların baz alınmaya başladığı tarih 1959 yılıdır. Türkiye Futbol Federasyonu, tahkim kurulunun şampiyonların tespitini yaparken yalnızca millî olan ligleri göz önünde bulundurduğunu ve Türkiye'nin tamamını kapsamayan liglerin millî olarak kabul edilmediği geçtiğimiz yıllarda yaşanan olayların ardından duyurmuştur.

EN ÇOK ŞAMPİYONLUK HANGİ ŞEHİRDEN ÇIKTI?

1959 yılından bu yana baz alınmakta olan verilere göre Spor Toto Süper Lig'de şampiyonlukları şehirlere göre ele aldığımızda, kupanın 58 kez İstanbul'a, 7 kez Trabzonspor'a ve 1 kez de Bursa'ya gittiği bilinmektedir.