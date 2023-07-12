Dünyada en fazla kupası olan takım merak ediliyor ve En fazla kupası olan futbol takımı hangisi? sorusu ile araştırılıyor. İstatistiklere göre Hangi takım en fazla kupaya sahip? Merak ediyorsanız, bu makalede bu soruya yanıt bulacaksınız.

En fazla kupası olan takım birçok futbolsever tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yerini alıyor. Türkiye'de ve dünyada e n fazla kupası olan takımın hangisi olduğuna dair birçok sporsever internet üzerinde araştırma yapıyor. Peki, En fazla kupası olan takım hangisi? En fazla kupası olan futbol takımı hangisi?

EN FAZLA KUPASI OLAN TAKIM HANGİSİ?

Dünyada en fazla kupası olan takım, Al Ahly oluyor. Mısır'ın en başarılı takımı olarak bilinen Al Ahly, en fazla kupa kazanan takım olma ünvanını da taşıyor. üst düzey kupa kazanan takımlar arasında 1. sırada yer alan Al Ahly, uluslararası kupaları da bulunuyor. Al Ahly'nin yerel kupa sayısı 100'ün üzerinde bulunuyor ve bu sayede dünyada en fazla kupası olan takım ünvanını da taşıyor.

En fazla kupası olan takım sıralamasında Al Ahly'den sonra Glasgow Rangers yer alıyor. Glasgow Rangers'ın toplamda 115 Kupası bulunuyor. Glasgow Rangers son senelerde ekonomik nedenlerden dolayı şampiyonluk yaşayamasa da, İskoçya'nın en başarılı takımı olarak kabul ediliyor. Avrupa'da sadece 1 kupa kaldırabilen Glasgow Rangers, 1971-1972 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası şampiyonu ünvanını da taşıyor.

Listenin üçüncü sırasında Penarol'un ezeli rakibi olarak bilinmekte olan Nacional takımı yer alıyor. 46 lig şampiyonluğu ile ezeli rakibinin 4 şampiyonluk gerisinde olan Nacional, 113 Kupa ile birlikte listenin üçüncü sırasında yer alıyor.

TÜRKİYE'DE EN FAZLA KUPASI OLAN TAKIM HANGİSİ?

Türkiye'de en fazla kupası olan takım, 76 kupa ile Galatasaray'da bulunuyor. İkinci sırada 56 kupa ile Fenerbahçe yer alıyor ve üçüncü sırada ise 53 kupa ile Beşiktaş takip ediyor. Türkiye'de en fazla kupası olan ilk üç takım bu şekilde sıralanıyor. Listenin devamında ise Trabzon spor, Ankaragücü, Eskişehir spor, Bursa spor gibi birçok farklı spor kulübü yer alıyor.