En fazla gol atan futbolcu, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonuna göre kim olduğu araştırılıyor. 2007 yılında kamuoyu ile paylaşılmakta olan verilere göre en fazla gol atan futbolcular merak ediliyor. Tüm seviyelerdeki müsabakalar göz önüne alındığında en çok gol atan futbolcu kimdir?

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FIFA tarafından günümüzde en çok gol atan futbolcuları detaylandıran bir liste yayımlamadı. Bu nedenle resmi kayıtlara göre En çok gol atan futbolcu kimdir? Sorusuna net bir yanıt vermek mümkün olmuyor. Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından yayınlanan veriler baz alındığında ise En çok gol atan futbolcu kimdir? Sorusuna yanıt vermek mümkün oluyor. İşte En fazla gol atan futbolcular! En çok gol atan futbolcu kimdir?

EN ÇOK GOL ATAN FUTBOLCU KİMDİR?

IFFHS ve diğer medya kuruluşları tarafından yayınlanmakta olan ortak rapora göre 2002 yılından günümüze kadar Cristiano Ronaldo tarafından 838 gol atılmıştır. Bu veriler baz alındığında En fazla gol atan futbolcu 512 ligde 838 gol ile Cristiano Ronaldo oluyor. Cristiano Ronaldo, forvet mevkiinde oynayan Portekizli millî futbolcu olarak da bilinmektedir.

Listenin devamında yer almakta olan isim 2004 yılından günümüze 807 gol ile Arjantin millî takımının kaptanlığını yapan Lionel Messi oluyor. Ayıca Lionel Messi, tek bir kulüp adına en az 500 gol atan isimler arasında da yer alıyor.

Dünya genelinde RSSSF tarafından sunulmakta olan raporlamaya göre her seviyedeki müsabakaları hesaba kattığından 56 oyuncu maçlarda aha fazla gol atmış sayılmaktadır. Bu durumda oluşan senaryoda ise Erwin Helmchen, oynadığı 575 maçta attığı gol 982 ile birlikte birinci sırada yer alıyor. Helmchen, 1924-1951 yıllarındaki RSSSF kayıtlarına göre birinci sırada yer alıyor. Ayrıca Erwin Helmchen, forvet pozisyonunda görev yapmış Alman futbolcu ve 575 resmi maçta attığı en az 982 golle kayıtlı tarihin resmi maçlarında en üretken golcüsü olarak da bilinmektedir.