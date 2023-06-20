En düşük ve en yüksek işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL? Yeni işsizlik maaşı ne kadar oldu? merak ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ara zam için bu sabah 3. toplantısını gerçekleştirdi. Ardından, en düşük ve en yüksek işsizlik maaşı ne kadar olduğu gündeme geliyor. Peki, En düşük ve en yüksek işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL? Yeni işsizlik maaşı ne kadar oldu?

Asgari ücretin zamlanması ile beraber, en düşük ve en yüksek işsizlik maaşı ne kadar oldu gündeme geliyor. En düşük ve en yüksek işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL? Yeni işsizlik maaşı ne kadar oldu? soruları araştırılıyor. En düşük ve en yüksek işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL? Yeni işsizlik maaşı ne kadar oldu? merak ediliyor. En düşük ve en yüksek işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL? Yeni işsizlik maaşı ne kadar oldu? Detaylar haberimizdedir…

EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ara zam için bu sabah 3. toplantısını gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından yeni asgari ücret açıklandı. Asgari ücret yüzde 34 artışla net 11.402 TL olarak duyuruldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ücretin tarafların uzlaşısıyla belirlendiğini ve asgari ücrete kamu desteği de 400 TL'den 500 TL'ye çıkarıldığını söyledi.

YENİ İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?