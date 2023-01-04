En düşük Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Kamuda çalışan Polis ,Öğretmen, Hemşire, Doktor, Avukat, Mühendis ne kadar maaş alacak?
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Memur, memur emeklileri, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına 2023 yılında yapılacak zam oranıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 25 olarak açıklanan memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a çıkardıklarını açıkladı. Peki, En düşük Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Kamuda çalışan Polis ,Öğretmen, Hemşire, Doktor, Avukat, Mühendis ne kadar maaş alacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
Enflasyon verileri sonrası memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16.47, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15.40 zam almaya hak kazandı. Ancak bu oranların üstüne refah payı da eklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emeklilerin maaş zammının yüzde 25 olacağını müjdelerken, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamayla yüzde 25'lik maaş artışının yüzde 30'a yükseltildiğini duyurdu. Peki, En düşük Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Polis ,Öğretmen, Hemşire, Doktor, Avukat, Mühendis ne kadar maaş alacak? Detaylar haberimizde...
EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük emekli maaşının da 5 bin 500 TL olduğunu açıkladı. İşte yüzde 30'luk zamma göre yeni maaşlar;
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI
Önceki maaş: 9 bin 105 TL
Zamlı maaş: 11 bin 836 TL
EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ AYLIĞI
Önceki maaş: 6 bin 78 TL
Zamlı maaş: 7 bin 901 TL
EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIĞI
SSK 2000 sonrası şu anki maaş: 3 bin 500 TL
Zamlı maaş: 5 bin 500 TL
SSK 2000 öncesi şu anki maaş: 4 bin 867 TL
Zamlı maaş: 6 bin 327 TL
Bağ-Kur tarım şu anki maaş: 3 bin 500 TL
Zamlı maaş: 5 bin 500 TL
Bağ-Kur esnaf şu anki maaş: 4 bin 196 TL
Zamlı maaş: 5 bin 500 TL
MEMUR
Memur (Üniversite mezunu): Önceki maaş 9 bin 707 TL (Derece 9/1)
Zamlı maaş: 12 bin 619 TL
ÖĞRETMEN
Öğretmen: Önceki maaş 12 bin 276 (Derece 1/4)
Zamlı maaş: 15 bin 958 TL
UZMAN ÖĞRETMEN
Uzman öğretmen: Önceki maaş 12 bin 905 (Derece 1/4)
Zamlı maaş: 17 bin 547 TL
POLİS MEMURU
Polis memuru: Önceki maaş 13 bin 747 (Derece 8/1)
Zamlı maaş: 17 bin 871 TL
UZMAN DOKTOR
Uzman doktor: Önceki maaş 18 bin 853 (Derece 1/4)
Zamlı maaş: 24 bin 508 TL
HEMŞİRE
Hemşire (Üniversite mezunu): Önceki maaş 11 bin 828 (Derece 5/1)
Zamlı maaş: 15 bin 376 TL
AVUKAT
Avukat: Önceki maaş 15 bin 485 (Derece 1/4)
Zamlı maaş: 20 bin 130 TL
MÜHENDİS
Mühendis: Önceki maaş 16 bin 205 (deree 1/4)
Zamlı maaş: 21 bin 66 TL
TEKNİSYEN
Teknisyen (Lise mezunu): Önceki maaş 10 bin 100 (Derece 11/1)
Zamlı maaş: 13 bin 130 TL
BAŞKOMİSER
Başkomiser: Önceki maaş 15 bin 810 TL (Derece 3/1)
Zamlı maaş: 20 bin 553 TL
KAYMAKAM
Kaymakam 1. sınıf: Önceki maaş 27 bin 574 TL (Derece1/4)
Zamlı maaş: 35 bin 846 TL
VAİZ
Vaiz: Önceki maaş 12 bin 752 (Dereec 1/4)
Zamlı maaş: 16 bin 577 TL
PROFESÖR
Profesör: Önceki maaş 25 bin 984 (Derece 1/4)
Zamlı maaş: 33 bin 779TL
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Araştırma Görevlisi: Önceki maaş 15 bin 311 TL (Derece 7/1)
Zamlı maaş: 19 bin 904 TL
GENEL MÜDÜR
Genel Müdür: Önceki maaş 29 bin 809 (Derece 1/4)
Zamlı maaş: 38 bin 751 TL
ŞUBE MÜDÜRÜ
Şube Müdürü (Üniversite Mezunu): Önceki maaş 15 bin 848 (Derece1/4)
Zamlı maaş: 20 bin 602 TL