En düşük memur maaşı 22 bin oldu mu? En düşük memur maaşı hakkında araştırmalar devam ediyordu. Dün gece TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılmasını ve emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasını öngören kanun teklifi sonuçlandı. Peki, En düşük memur maaşı ne kadar oldu? En düşük memur maaşı 22 bin oldu mu?

En düşük memur maaşı hakkında araştırmalar devam ediyordu. Dün gece TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılmasını ve emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasını öngören kanun teklifi sonuçlandı. Peki, En düşük memur maaşı ne kadar oldu? En düşük memur maaşı 22 bin oldu mu? İşte En düşük memur maaşı hakkında güncel detaylar!

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasına yönelik düzenlemeleri içeren ve bazı vergi artışları öngören "6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi", Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Buna göre Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri yılın 6 ayı için toplamda yüzde 25 zam alacak. Düzenleme temmuz ayından itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.