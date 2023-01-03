Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zam oranını yüzde 25 olduğunu açıklaması sonra memur maaşları merak konusu oldu. Konu hakkında En düşük memur maaşı ne kadar oldu ve 2023 en düşük memur maaşı kaç TL gibi konular merak edildi. Peki, En düşük memur maaşı ne kadar oldu, 2023 en düşük memur maaşı kaç TL?

Milyonlarca memur ve emekli enflasyonla ilgili yapılacak açıklama için meraklı bir bekleyiş içerisindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zam oranını yüzde 25 olduğunu açıklaması ile bekleyiş sona erdi. Peki, En düşük memur maaşı ne kadar oldu, 2023 en düşük memur maaşı kaç TL?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI KAÇ TL OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zam oranının yüzde 25 olarak belirlendiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan o açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Enflasyonda büyük gerilemenin ilk işaretiyle güne başladık. Hedefimiz önümüzdeki yıldan itibaren enflasyonu gündemden tamamen çıkarmak. Memur, memur emeklilerine maaş artışını yüzde 25 olarak belirledik."

Buna göre; en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 381 TL'ye liraya yükseldi.

En düşük memur emeklisi maaşı ise 7 bin 600 TL oldu.