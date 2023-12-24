En düşük memur maaşı ne kadar olacak 2024? Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Yeni yılda maaşlara yapılacak zamlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, memur ve memur emeklilerine ocak ayında yapılacak olan zamma dair açıklamalarda bulundu. Peki, En düşük memur maaşı ne kadar olacak 2024? Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK 2024?

En düşük SSK aylığının 2023 yılı temmuz ayı itibarıyla 7 bin 617 liraya yükseltildiğini ifade eden Yılmaz, reel artışın yüzde 93 olduğunu söyledi. En düşük tarım Bağ-Kur emekli aylığının 2002 yılında 66 lira olduğunu hatırlatan Yılmaz, bugün ise 7 bin 500 lira olduğunu, reel artışın yüzde 642 seviyesinde olduğunu belirtti. Yılmaz, şöyle devam etti:

"2002 yılında 149 lira olan en düşük esnaf Bağ-Kur emekli aylığı, bugün 7 bin 500 liradır, reel artış yüzde 228 olmuştur. 2002 yılında sadece 24 lira olan 65 yaş üstü aylığı, 2023 yılı temmuz ayı itibarıyla 2 bin 348 liraya yükselmiştir. Reel artış yüzde 524 seviyesindedir.

Öte yandan 2024 yılı ocak ayında memur emeklilerinin emekli aylıkları, memurlar gibi hem enflasyon farkı hem de toplu sözleşme gereği alınacak ücretler dahil edildiğinde yüzde 50 civarında olacaktır. Diğer emeklilerimiz için de yasal çerçeve içerisinde, çalışanımızı, emeklimizi enflasyona ezdirmeyecek bir anlayış içinde gerçekleştirilecektir."