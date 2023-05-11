Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen HAK-İŞ Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Peki, En düşük memur maaşı ne kadar 2023? Memur maaşı 22 bin TL mi olacak? Zamlı memur maaşları ne zaman hesaba yatacak? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temmuz ayında en düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak" açıklamasında bulundu. Bunun ardından vatandaşlar, En düşük memur maaşı ne kadar 2023? Memur maaşı 22 bin TL mi olacak? Zamlı memur maaşları ne zaman hesaba yatacak? merak etti. İşte ayrıntılar...

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR 2023?

Geçtiğimiz günlerde kamu işçilerine refah payı dahil yüzde 45 zam yapılması, memurların tepkisini çekmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, HAK-İŞ Genel Kurulu'ndan memur maaşlarına yönelik yeni müjdesini duyurdu. Temmuz ayında en düşük memur maaşını en düşük kamu işçisi maaşından geri kalmayacak şekilde düzenleyeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak. Maaşlardaki bu artışları otomatik olarak memur emeklilerimize de yansıtıyoruz" diye konuştu.

Memurların maaş düzenlemesine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Çalışanlarımıza verdiğimiz en son müjde önceki gün imzaladığımız kamu toplu sözleşmesidir. Önümüzde memurlarımızın maaş düzenlemesi var. Yasaya göre memurların maaş artış oranları ocak ve temmuz ayında belirleniyor. Biliyorsunuz memura verilen maaş zamlarında enflasyon farkına ilave olarak refah payı artışını biz getirdik. Daha önce böyle bir uygulama yoktu. Sene başında kamu görevlilerinin maaşlarına yüzde 13,5 oranında refah payı ilave ederek toplam yüzde 30 oranında zam yapmıştık. Böylece 2002 yılında 392 lira olan en düşük memur maaşını, reel olarak yüzde 136 artışla yaklaşık 12 bin liraya çıkarmıştık.

Çalışanlarımıza verdiğimiz en son müjde önceki gün imzaladığımız kamu toplu sözleşmesidir. Önümüzde memurlarımızın maaş düzenlemesi var. Yasaya göre memurların maaş artış oranları ocak ve temmuz aylarında belirleniyor. Temmuz ayında bir adım daha atıyoruz. En düşük memur maaşını en düşük kamu işçisi maaşında aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz. Böylece en düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak. Memurlarımız bize güvenmeye devam etsinler. Biz hiçbir çalışanımızın hakkını yemeyiz, yenmesine de müsaade etmeyiz."