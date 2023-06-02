Seçimlerin ardından yeni dönemin öncelikli gündemi ekonomi olacak. İlk ele alınacak konular arasında memur, emekli ve asgari ücret zamları gibi konular yer alıyor. Öğretmen maaşları ne kadar olacak merak ediliyor. Peki En düşük memur maaşı 22 bin TL olursa öğretmen maaşı ne olur? Öğretmen maaşı Temmuz'da ne kadar olacak?

En düşük memur maaşı 22 bin TL olursa öğretmen maaşı ne kadar olur? Seçimlerin ardından yeni dönemin öncelikli gündemi ekonomi olacak. İlk ele alınacak konular arasında memur, emekli ve asgari ücret zamları gibi konular yer alıyor. Peki En düşük memur maaşı 22 bin TL olursa öğretmen maaşı ne olur? Öğretmen maaşı Temmuz'da ne kadar olacak? Detaylar...

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN TL

Ocak ayında memur ve memur emeklilerine yüzde 30 zam yapılmıştı. İlave düzenleme yapılmaması halinde SSK ve Bağ-Kur emeklileri enflasyon kadar zam alacak. Memur ve memur emeklieri yüzde 6 toplu sözleşme ve yüzde 8'i aşan enflasyon farkını alacak. En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltileceği açıklanmıştı. Bu düzenlemenin yasayla çıkarılması gerekiyor.

ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Öğretmen maaşları derece/kademe, memurluğa başlama tarihi, hizmet yılı, medeni durumu, çocuk sayısı, engelli çocuk sayısı, sendika üyeliği, görev yeri durumlarına göre değişiklik göstermektedir. Öğretmen maaşları Temmuz ayındaki zam görüşmelerinden sonra netleşmesi bekleniyor.