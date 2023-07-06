En düşük memur maaşı 22 bin mi? SON DAKİKA! En düşük memur maaşı kaç TL, ne kadar?

En düşük memur maaşı ne kadar oldu sorusu araştırılıyor. Vatandaşlar tarafından en düşük memur maaşı hakkında detaylar araştırılmaktadır. Peki, En düşük memur maaşı 22 bin mi oldu? En düşük memur maaşı kaç TL, ne kadar? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur zammıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılan Erdoğan, en düşük memur maaşını açıkladı. En düşük memur maaşı ne kadar oldu merak konusu oldu. Peki, En düşük memur maaşı 22 bin mi oldu? SON DAKİKA! En düşük memur maaşı kaç TL, ne kadar? Detaylar haberimizde...

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN Mİ?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Memur zammı ilgili konuşan Erdoğan "En düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya, ortalama memuru maaşı ise 25 bin 15 liraya çıkarıldı" dedi.