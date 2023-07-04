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En düşük memur maaşı 22 bin mi olacak? SON DAKİKA! En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

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En düşük memur maaşı ne kadar olacak merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından memur maaşı araştırılmaktadır. Peki, En düşük memur maaşı 22 bin mi olacak? SON DAKİKA! En düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Son Dakika! Bakan Işıkhan'dan memur zammına ilişkin açıklama: Kimse mağdur olmayacak, yaşam kalitesi artırılacakSon Dakika! Bakan Işıkhan'dan memur zammına ilişkin açıklama: Kimse mağdur olmayacak, yaşam kalitesi artırılacak

En düşük memur maaşı ne kadar olacak araştırılan konular arasında yer alıyor. Asgari ücret zammının açıklanmasının ardından gözler memur maaşına çevrildi. Memur maaşına ne kadar zam yapılacak merak konusu oldu. Vatandaşlar en düşük memur maaşını ne kadar olacağı araştırılıyor. Peki, En düşük memur maaşı 22 bin mi olacak? SON DAKİKA! En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Detaylar haberimizde...

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN Mİ OLACAK?

Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği açıklama geldi. En düşük memur maaşını 22 bin TL'ye çıkartacak, memur ve emekliye refah payı verilmesini öngören teklifin yarın TBMM'ye sunulacağı belirtildi.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Memur zammı Gündem Ekonomi Haberler Son Dakika

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