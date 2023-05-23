Erdoğan, "En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık." açıklamasında bulundu. Bu açıklamanın ardından En düşük emekli maaşına zam gelecek mi? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? soruları gündeme taşındı.

En düşük emekli maaşına zam gelecek mi? Erdoğan, "En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık." açıklamasında bulundu. Peki En düşük emekli maaşına zam gelecek mi? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Detaylar...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTACAK MI?

Deprem bölgesi Malatya'da açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere de seslendi. Erdoğan, "En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık. Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içerisindeyiz" dedi.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINI 7.500 LİRAYA YÜKSELTTİK"

Önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, emeklileri de unutmayarak "Emeklilikte yaşı bekleyen vatandaşın sorunun çözdük. Emeklilikte en düşük maaşı 7500 liraya bayram ikramiyesini 2 bin liraya çıkardık. TCG Anadolu gemimizi, Altay tankımızı ordumuza teslim ettik. Ankara Sivas YHT hattını tamamladık. Doğal gaz bir ay ücretsiz dedik. Yaparsa biz yaparız. Gabar'da 100 bin varil petrol üretimi yapabileceğimizin haberini paylaşmıştık. Bütün bunlarla beraber engelli öğretmenlerden ve diğerlerinden 45 bin öğretmenin atamasını yaptık. Kamu işçimizin maaşını 21 bin lira seviyesine çıkarırken memur maaşını da 22 bin liraya çıkarıyoruz. Tüm bu projelerin yarım kalmaması için 28 Mayıs çok önemli. 14 Mayıs'ta sergilediğimiz iradeyi bu sefer güçlü bir şekilde sandığa yansıtmaya var mısınız? Ne işimiz gücümüz varsa hepsini bir günlüğüne erteleyeceğiz. Sandığın kazası yoktur. Rehavete kapılmayacağız." dedi.