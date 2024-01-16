En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? (%) SSK ve Bağkur emekli maaşı zammı ne oldu?

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamasında SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına yapılan ek artışa ilişkin bilgi verdi. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? İşte, SSK ve Bağkur emekli maaşı zammı ne oldu? Detaylar haberimizde...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 artış yapıldığını duyurdu. Yapılan ek artışla en düşük emekli maaşı, 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye yükseldi.