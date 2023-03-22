2023 En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SON DAKİKA! Yeni emekli maaşı ne zaman, hangi ay yatacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayında açıklamalarının ardından en düşük emekli maaşının ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Yeni emekli maaşı ne zaman, hangi ay yatacak? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam katıldığı canlı yayında emekli maaşı hakkında açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamaların ardından en düşük emekli maaşının ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Yeni emekli maaşı ne zaman, hangi ay yatacak? Detaylar haberimizde...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında emeklilere yönelik bir müjde verdi. Maaşlara zam yapılacağını söyleyen Erdoğan, en düşük emekli aylığının 5 bin 500 liradan, 7 bin 500 liraya yükseltileceğini duyurdu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 7 BİN 500 LİRA OLACAK

En düşük emekli maaşına zam yapacaklarını belirten Erdoğan, "Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı. Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlı olsun." dedi.