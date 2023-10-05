En düşük emekli maaşı ne kadar olduğu merak edilirken geçtiğimiz günlerde Eylül ayı enflasyon oranı açıklandı. Seyyanen zam yapıldı mı ve emekli maaşı ne kadar olduğu gündeme geliyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri temmuz, ağustos ve eylül ayını kapsayan 3 aylık dönemde yüzde 25,11 oranında zam yapıldı. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar oldu, seyyanen zam yapıldı mı? Emekli maaşı ne kadar?

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu, seyyanen zam yapıldı mı? Emekli maaşı ne kadar?

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ne kadar maaş alıyor ve en düşük emekli maaşı ne kadar olduğu araştırılıyor. Emekli maaşı ne kadar ve seyyanen zam yapıldı mı soruları gündeme geliyor. TÜİK bugün eylül ayı enflasyon verisini açıklamasının ardından eylül ayında TÜFE aylık yüzde 4,75 arttı, yıllık yüzde 61,53 oldu. En düşük emekli maaşı ne kadar oldu, seyyanen zam yapıldı mı? Emekli maaşı ne kadar? Detaylar haberimizdedir…

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

SSK ve Bağkur emeklileri temmuz, ağustos ve eylülü kapsayan 3 aylık dönemde yüzde 25,11 oranında, memur ve memur emeklileri ise yüzde 35,73 oranında enflasyon farkını şimdiden hak etti. Yüzde 25'lik zamma göre en düşük emekli maaşı 9.375 TL'ye, yüzde 35,73'lük zamma göre en düşük memur maaşı 29.860 TL'ye çıkacak. Ekim, kasım ve aralık enflasyonunun açıklanmasıyla bu rakamlar daha da artacak.

Eylül ayı enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından memur ve emekli zammında belirleyici olacak 3 aylık enflasyon farkı da şekillenmiş oldu.Enflasyon temmuzda yüzde 9,49 artarken, ağustosta yüzde 9,09, eylülde ise yüzde 4,75 oranında arttı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 25,11'lik enflasyon farkını şimdiden cebe koydu.

SEYYANEN ZAM YAPILDI MI?

Memurların enflasyon farkı ise daha farklı hesaplanıyor. Memur enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı hesaba katıldığında enflasyon farkı dahil 3 aylık memur zammı yüzde 35,73 oldu.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Yüzde 25'lik zamma göre en düşük emekli maaşı 7.500 TL'den 9.375 TL'ye, yüzde 35,73'lük zamma göre en düşük memur maaşı 22 bin TL'den 29 bin 860 TL'ye çıkacak. Ekim, kasım ve aralık enflasyon verisinin açıklanmasıyla bu rakamlar daha da artacak.