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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU? Emekli maaş zam farkları ne zaman yatacak?

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Emekli maaşlarına yapılan zam sonrası en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Zam farklarının yatırılacağı tarih merak konusu oldu. Emeklilere verilecek zam miktarı ve farklarının ne zaman yatırılacağı hakkında detaylar açıklandı.

En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte, maaş farklarının hesaplara yatacağı tarih belirlendi. Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde, en düşük emekli aylığını 12 bin 500 liraya yükselten 29'uncu madde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Bu düzenleme ile yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı ödenenlerin ve hak sahiplerinin dosya bazında asgari ödeme tutarı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarıldı. Bu uygulamadan toplam 3 milyon 703 bin 788 emekli yararlanacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU? Emekli maaş zam farkları ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞ ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Kararın yürürlüğe girmesinin ardından Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yapılan açıklamada, "En düşük emekli aylığı 12.500 TL'ye yükseltildi, fark aylık ödemelerinizi 7 Ağustos'ta hesaplarınızdan çekebilirsiniz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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