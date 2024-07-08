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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşı ne kadar, kaç TL?

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Emekli maaşlarındaki artış vatandaşların merak konusu oldu. 2022 yılında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, maaşlar kaç TL'ye yükselecek? Bu ve benzeri soruların yanıtları araştırılıyor.

AK Parti kurmaylarının 10 bin TL olan en düşük emekli maaşının 12 bin TL'ye çıkarılması için harekete geçtiği, konuyla ilgili hazırlanacak raporun hafta içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağı iddia edildi. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşı ne kadar, kaç TL?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

AK Parti'nin ilk önerisi şu anda 3 milyon kişinin aldığı 10 bin TL'lik en düşük emekli maaşını 12 bin TL seviyesine çıkarmak. Enflasyon farkının belirlenmesiyle birlikte, kök maaş üzerinden yapılan zam oranının en düşük maaşlara yansımadığı gerekçesiyle bu adım atılıyor.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşı ne kadar, kaç TL?

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL?

Geçtiğimiz dönemde SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 24.73'lük zam, 10 bin TL'nin altında maaş alan emeklilere yansımamıştı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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