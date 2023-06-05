Emekli ve memur maaşlarına yapılacak ikinci dönem zammında rakam netleşiyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), asgari ücret, memur ve emekli maaşlarını etkileyecek mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Vatandaşlar ise En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL? Son dakika! 2023 En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? sorularına yanıt aradı.

En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL? Son dakika! 2023 En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? merak ediliyor. Memur, memur emeklisi ile SSK ve Bağkur emeklilerinin Temmuz zamları 5 aylık enflasyon verileriyle şekilleniyor. Memur ve emeklinin alacağı ücret için hesaplamalar yapıldı. Bu hesaplamalarla en düşük memur maaşının ne kadar olduğu ise gündeme geldi. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL? Son dakika! 2023 En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL?

Memur, memur emeklisi ile SSK ve Bağkur emeklilerinin Temmuz zamları 5 aylık enflasyon verileriyle şekilleniyor. Memur ve emeklinin alacağı ücret için hesaplamalar yapıldı. Bu hesaplamalarla en düşük memur maaşının 12 bin 890 lira, memur emeklisi aylığının 8 bin 604 lira ve en düşük emekli aylığının ise 8 bin 494 lira olması bekleniyor.

6 AYLIK ENFLASYON FARKININ EKLENMESİYLE HESAPLANACAK

Emekli ve memur maaşları her yıl Ocak ve Temmuz döneminde belirlenen toplu sözleşme oranına 6 aylık enflasyon farkının eklenmesiyle hesaplanıyor. 2023 Ocak döneminde memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yüzde 8, Temmuz zammı yüzde 6 olarak belirlenmişti. Temmuz zammını 6 aylık enflasyon oranı dönemlik memur zammı belirlenecek. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında Ocak - Haziran dönemindeki enflasyon oranında artırılacak.

5 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 13,26 OLARAK HESAPLANDI

TÜİK, şimdiye kadar 5 aylık enflasyon rakamlarını açıkladı. Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarındaki toplam aylık enflasyon yüzde 13,26 olarak hesaplandı. Gelecek ay Haziran ayı enflasyonun da açıklanmasıyla 6 aylık rakamlar ortaya çıkacak. Mayıs ayına kadar 5 aylık enflasyonla hesaplanan rakamlara göre memur ve memur emeklisi 2023 yılı ikinci altı ayı için yüzde 13,26 zam alacak. Bu rakamlara refah payı dahil değil.

ZAMLI MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Bu hesaplamalarla en düşük memur maaşı 12 bin 890 lira, memur emeklisi aylığı 8 bin 604 lira ve en düşük emekli aylığı 8 bin 494 lira olması bekleniyor.