En düşük emekli maaşı ne kadar? 2023'te en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?
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Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla milyonlarca emeklinin zammı da belli oldu. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? 2023'te en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL? İşte, En düşük emekli maaşı kaç para? Detaylar...
En düşük emekli maaşı ne kadar? Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla milyonlarca emeklinin zammı da belli oldu. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? 2023'te en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL? İşte, En düşük emekli maaşı kaç para? Detaylar haberimizde...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, refah payının eklenmesiyle emeklinin yüzde 25 zam alacağını duyurdu. Peki emeklilerin yeni maaşları ne kadar oldu? İşte yüzde 25'lik zamma göre en düşük emekli maaşları.
Enflasyon verileri sonrası memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16.47, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15.40 zam almaya hak kazandı. Ancak bu oranların üstüne refah payı da eklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emeklilerin maaş zammının yüzde 25 olacağını müjdeledi.
Erdoğan'ın müjdesinin ardından en düşük emekli maaşları da hesaplandı. İşte yüzde 25'lik zamma göre yeni maaşlar;
Mevcut: 6.077 TL
Zamlı: 7.596 TL
Mevcut: 4.687 TL
Zamlı: 5.858 TL
Mevcut: 2.906 TL
Zamlı: 3.632 TL
Mevcut: 4.197 TL
Zamlı:5.246 TL
Mevcut: 3.335 TL
Zamlı:4.168 TL