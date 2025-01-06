En düşük emekli maaşı kaç TL oldu, arttı mı 2025?

Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Beştepe'de başladı. Yılın ilk toplantısında en düşük emekli maaşına zam, memur ve emekliye refah payı en kritik başlıklar olarak göze çarparken terörle mücadele ve Suriye konusu da masadaki konular arasında yer alıyor. Alınan kararları Erdoğan ulusa sesleniş konuşmasıyla kamuoyu ile paylaşılacak. En düşük emekli maaşı kaç TL oldu, arttı mı 2025?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ ARTTI MI?

Yıllık enflasyonun belirlenmesinin ardından memur ve memur emeklilerine yüzde 11,54, SSK Bağ-Kur emeklilerine de yüzde 15,75'lik maaş artışı yapılmıştı. Ancak en 12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı için de bir düzenleme beklentisi sürüyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ocak ayı içinde en düşük emekli maaşı için bir yasal düzenleme yapılacağını belirtmişti. Konunun ilgili bakanların sunumu ile kabine toplantısında ele alınması bekleniyor. Yine memur ve emekliye refah payı da en önemli başlıklar arasında yer alıyor.

Kabine toplantısında alınan kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı ulusa sesleniş konuşmasıyla kamuoyu ile paylaşılacak.

Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Beştepe'de başladı. Yılın ilk toplantısında en düşük emekli maaşına zam, memur ve emekliye refah payı en kritik başlıklar olarak göze çarparken terörle mücadele ve Suriye konusu da masadaki konular arasında yer alıyor. Alınan kararları Erdoğan ulusa sesleniş konuşmasıyla kamuoyu ile paylaşılacak.