Haziran ayında enflasyon yüzde 3.92 artarken, yıllık bazda ise yüzde 38.21'ye geriledi. 6 aylık enflasyon rakamı da netleşirken refah payı öncesi memur ve emekliye yapılacak zam oranı da belli oldu. Böylece memur ve memur emeklileri sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla yüzde 17.77; SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 19.77 zamma hak kazandı. En düşük emekli maaşı kaç olacak? Emekli ve memur maaş zammı belli oldu mu? Emekli maaşı ne kadar olacak 2023? soruları ise gündemde yerini aldı.

En düşük emekli maaşı kaç olacak? Emekli ve memur maaş zammı belli oldu mu? Emekli maaşı ne kadar olacak 2023? merak ediliyor. Merakla beklenen haziran ayı enflasyon verisi TÜİK tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon; 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %3,92, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,21 olarak gerçekleşti. Peki, En düşük emekli maaşı kaç olacak? Emekli ve memur maaş zammı belli oldu mu? Emekli maaşı ne kadar olacak 2023?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ OLACAK?

En düşük emekli maaşı henüz açıklanmadı. Memur ve emekli zammını etkileyecek 6 aylık enflasyon ise %19.77 olmasıyla beraber en düşük emekli maaşının 10 bin TL olması bekleniyor. Açıklama yapılmasıyla beraber haberimizi güncelleyeceğiz.

Haziran ayında enflasyon yüzde 3.92 artarken, yıllık bazda ise yüzde 38.21'ye geriledi. 6 aylık enflasyon rakamı da netleşirken refah payı öncesi memur ve emekliye yapılacak zam oranı da belli oldu. Böylece memur ve memur emeklileri sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla yüzde 17.77; SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 19.77 zamma hak kazandı.

EN ARTIŞ GÖSTEREN ANA GRUP KONUT

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %14,76 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %67,22 ile lokanta ve oteller oldu.

EN YÜKSEK ARTIŞ ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜNDE OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %1,21 ile sağlık oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %11,13 ile alkollü içecekler ve tütün oldu.

143 TEMEL BAŞLIKTAN 20 TEMEL BAŞLIKTA DÜŞÜŞ VAR

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2023 yılı Haziran ayı itibarıyla, 20 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 117 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %3,45, bir önceki yılın Aralık ayına göre %23,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %46,63 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,18 olarak gerçekleşti.

MAYIS AYI ENFLASYON KAÇ ÇIKTI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE'deki değişim 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,04, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,26, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,59 ve on iki aylık ortalamalara göre %63,72 olarak gerçekleşti.

NİSAN AYI ENFLASYON KAÇ ÇIKTI?

Enflasyon nisan ayında yüzde 2,39 oldu. Yıllık bazda ise yüzde 43,68 olarak açıklanırken düşüş eğilimi önceki aylarda olduğu gibi devam etti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de son açıklamasında "Enflasyonu büyümeden taviz vermeden düşürüyoruz, yüzde 45'lerin altına gerilemesini bekliyoruz" demişti.

MART AYI ENFLASYON KAÇ ÇIKTI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE'deki değişim 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %2,29, bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,52, bir önceki yılın aynı ayına göre %50,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,20 olarak gerçekleşti.