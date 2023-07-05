Haziran ayında enflasyon yüzde 3.92 artarken, yıllık bazda ise yüzde 38.21'ye geriledi. 6 aylık enflasyon rakamı da netleşirken refah payı öncesi memur ve emekliye yapılacak zam oranı da belli oldu. Gözler emeklilerin emeklilik maaşlarına çevrildi. Peki, En düşük emekli maaşı açıklandı mı? Emekli maaşı 2023 açıklandı mı? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı Temmuz'da ne kadar olacak?

Merakla beklenen haziran ayı enflasyon verisi TÜİK tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon; 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %3,92, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,21 olarak gerçekleşti. Öte yandan emekli zamlarına ilişkin sorular soruluyor. Peki, En düşük emekli maaşı açıklandı mı? Emekli maaşı 2023 açıklandı mı? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı Temmuz'da ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI AÇIKLANDI MI?

TÜİK, uzun bir bekleyişin ardından haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, 2023 yılının Haziran ayında enflasyon bir önceki aya göre %3,92 artış gösterirken, bir önceki yılın aynı ayına göre ise %38,21 yükseldi. Bu verilerle birlikte ilk 6 aylık enflasyon oranı da belirlenmiş oldu. Bu oranlara göre memurların alacakları zam %17,77 olarak hesaplandı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise %19,77 zam hakkı elde etti. Kesin zam oranları, refah payının eklenmesiyle netleşecek. Bunun yanı sıra, memur ve emekli zamlarını içeren kanun teklifi bugün Meclis'e sunulacak.