En düşük emekli maaşı 8500 TL mi oldu? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL, kaç para? En düşük emekli maaşı!

İYİ Parti'den en düşük emekli maaşına ilişkin dikkat çeken bir hamle geldi. İYİ Partili milletvekilleri "En düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılması" için önerge sundu. Peki, En düşük emekli maaşı 8500 TL mi oldu? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL, kaç para? İşte, En düşük emekli maaşı asgari ücret olacak mı, eşitlenecek mi? En düşük emekli maaşı!

"En düşük emekli aylığı 8.500 TL olsun" teklifi, iki partinin oylarıyla reddedildi

En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL? İYİ Parti'den en düşük emekli maaşına ilişkin dikkat çeken bir hamle geldi. İYİ Partili milletvekilleri "En düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılması" için önerge sundu. Peki, En düşük emekli maaşı 8500 TL mi oldu? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL, kaç para? İşte, En düşük emekli maaşı asgari ücret olacak mı, eşitlenecek mi? En düşük emekli maaşı haberimizde...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 8500 TL OLDU MU?

Memur ve emeklilere 2023 yılının ilk yarısı için yüzde 30 oranında zam yapıldı. Bu artış yetersiz bulunurken, İYİ Parti'den dikkat çeken bir hamle geldi. İYİ Partili vekiller "En düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılması" için önerge sundu. Ancak önerge AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi.

ÖNERGEDE AÇLIK SINIRI VURGUSU

Önergenin gerekçesinde açlık sınırı vurgusu yapılarak, "Emekli vatandaşlarımızın sorunları ekonomik hayatın sorunlarının önemli bir parçasıdır. Yaşamlarının büyük bir bölümünü çalışarak geçiren ve sonrasında emekli olma hakkını elde eden emekli vatandaşlarımızın yaşlılıklarında mutlu, huzurlu ve ekonomik açıdan refah bir standardı yakalamalarını sağlamak sosyal devletin en temel gereği olmalıdır. Açlık sınırının 8.130 TL düzeyinde seyrettiği bir ülke ekonomisi koşullarında emeklilerimizin kendilerine reva görülen 5.500 TL maaş ile hayatlarını asgari seviyede devam ettirmeleri mümkün görünmemektedir. Bu amaçla önergemiz ile en düşük emekli maaşının en düşük ücret olarak kabul edilen asgari ücrete eşit olması amaçlanmaktadır." denildi.

AK PARTİ VE MHP'NİN OYLARIYLA REDDEDİLDİ

Emeklileri bir hayli rahatlatacak olan öneri AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Böylece en düşük emekli maaşı 5.500 TL seviyesinde kaldı.

EMEKLİ MAAŞINA NE KADAR ZAM GELDİ?

2022 yılı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından memur, memur emeklileri, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşları da belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılında zam oranını önce yüzde 25 olarak duyurdu. Ancak oranın yetersiz bulunmasının ardından zam oranı yüzde 30'a çıkarıldı.