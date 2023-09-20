Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ocak ayında memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak artışın yüzde 50'ye yaklaşacağını söyledi. Arama motorlarında ise En düşük emekli maaşı 2024'te kaç olacak? Emekli maaşı ne kadar olacak? sorularına yanıt arandı.

Ocak ayında memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak artışın yüzde 50'ye yaklaşacağını söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarının ardından vatandaşlar En düşük emekli maaşı 2024'te kaç olacak? Emekli maaşı ne kadar olacak? sorularına yanıt aradı. İşte detaylar...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2024'TE KAÇ OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ocak ayında memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak artışın yüzde 50'ye yaklaşacağını söyledi. Bakan Işıkhan, "En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

"EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 33 BİN LİRA OLACAK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve memur emeklilerinin ocak ayından itibaren alacağı maaşlarla ilgili konuştu. Ankara'da gazetecilere açıklama yapan Bakan Işıkhan, çalışmaların devam ettiğini belirtti. Bakan Işıkhan, "Memur ve memur emeklilerimiz için enflasyon hedeflemelerine göre Ocak 2024'te yapılacak artış yaklaşık yüzde 50'ye yaklaşacaktır. En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

"EMEKLİLERİMİZİ, İŞÇİLERİMİZİ, MEMURLARIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEDİK"

Işıkhan, emekli maaşıyla ilgili de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü kaydederek, "Çalışma tamamlandığında Cumhurbaşkanımıza sunulacaktır. İktidarımız boyunca emeklilerimizi, işçilerimizi, memurlarımızı enflasyona ezdirmedik. Bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz." dedi.

"BAĞ-KUR PRİM GÜN SAYISI SSK'LILARLA EŞİTLENECEK"

EYT kapsamında 1 milyon 899 bin kişinin emeklilik işleminin yapıldığını söyleyen Işıkhan, maaşı henüz bağlanmayan EYT'lilerin yıl sonuna kalmadan haklarına kavuşacağını belirtti. Seçim vaatleri kapsamında da pek çok düzenlemenin peyderpey hayata geçeceğini belirten Işıkhan, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "BAĞ-KUR prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200'e düşürülerek SSK'lılarla eşitlenecek. 1 milyon BAĞ-KUR'lumuzu kapsayacak. Aile Koruma Kalkanı kapsamında her ailede en az bir kişinin, gençler öncelikli olmak üzere çalışması, belirli süreyle sigorta primlerinin tamamının karşılanması sağlanacak. Ev kadınlarına isteğe bağlı sigorta kapsamında prim desteği verilecek." Bakan Işıkhan, birinci dereceye ulaşmış tüm devlet memurlarına 3600 ek gösterge verileceğini de hatırlattı. Yaşlı bakım sigortasının da hayata geçirilecek düzenlemelerden olduğunu belirtti.

EMEKLİYE 100. YIL İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Emekliler maaşlarına yapılacak düzenlemeyi heyecanla beklerken, milyonlara Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle 29 Ekim'de bir seferlik ikramiye verilmesi de gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanları çalışmalarını sürdürürken, 5 bin lirada uzlaşı sağlandığı öğrenildi. Uzmanlar bu rakamın enflasyon karşısında ezilen emeklilere az da olsa nefes aldıracağını söylüyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK, AYIN KAÇINDA?

Hükümet temmuzda memnun edemediği emeklilerin gönlünü almak için çalışmalarını hızlandırdı. Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla emekli zammı öncelikli ele alınacak konulardan biri olacak. Emekliye zammın yanında bir de ikramiye müjdesi geliyor.

5 BİN LİRADA UZLAŞI SAĞLANDI

Bu yıl Cumhuriyetin 100'üncü yılı dolayısıyla bayramlarda ödenen ikramiyelerden hariç, bir üçüncü ikramiye ödenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanlarının hazırlık yaptığı öğrenildi. Bir kereliğine ödenecek ikramiyenin miktarı üzerindeki çalışmalar devam ederken, ilk olarak masaya 5 bin lira rakamının geldiği ve bu rakam üzerinde uzlaşı sağlandığı bildirildi. Açıklamanın çalışma bittikten sonra ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

"ENFLASYONA KARŞI KORUNMADA RAHATLIK SAĞLAYABİLİR"

İkramiye çalışmasıyla ilgili CNN Türk'e konuşan ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi, "Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. Bu gerçekten kendi başına oldukça önemli bir nokta. Bu süreç içerisinde enflasyon karşısında durum da ortada. Böyle bir ikramiye konuşuluyor. Bunu yerinde buluyorum. Toplamda 15 milyon emekli var. Bunun bütçeye getireceği yükü de bir taraftan konuşmak gerek. Tüm bunlara rağmen şu anda enflasyon karşısında geliri azalan kesim var. Bunların desteklenmesi lazım. İlave ikramiyeler enflasyona karşı korunmada rahatlık sağlayabilir." dedi.