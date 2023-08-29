En düşük emekli maaşı 10 bin TL mi olacak? Emekliye ne kadar zam yapılacak, yeni emekli maaşı ne kadar olacak?

Temmuz ayında aldıkları yüzde 25'lik zamdan memnun olmayan emeklilerin şikayeti artınca hükümet düğmeye bastı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milyonların geçim sıkıntısını azaltmak için talimat vermesinin ardından çalışmalar başladı. En düşük emekli maaşı için kulislerde 2 formül konuşuluyor. En düşük emekli maaşının 10 bin lira olacağı konuşulanlar arasında. Peki, En düşük emekli maaşı 10 bin TL mi olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak, ne kadar zamlanacak?

En düşük emekli maaşına zam var mı? Temmuz ayında aldıkları yüzde 25'lik zamdan memnun olmayan emeklilerin şikayeti artınca hükümet düğmeye bastı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milyonların geçim sıkıntısını azaltmak için talimat vermesinin ardından çalışmalar başladı. En düşük emekli maaşı için kulislerde 2 formül konuşuluyor. En düşük emekli maaşının 10 bin lira olacağı konuşulanlar arasında. Peki, En düşük emekli maaşı 10 bin TL mi olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak, ne kadar zamlanacak? Detaylar!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla emekli maaşlarına iyileştirme yapılması için harekete geçildi. Milyonlar çıkacak kararı heyecanla beklerken, kulislerde 2 farklı zam formülü konuşuluyor. Buna göre zam ya memur zammı referans alınarak yapılacak ya da Erdoğan'ın talimatıyla. Memur zammı referans alınırsa en düşük emekli maaşı 10.875 liraya kadar çıkacak, talimatla yapılırsa en düşük maaş 10 bin TL olacak.

EMEKLİ MAAŞINA ZAM NE ZAMAN?

Temmuzda yüzde 25'lik zammı kök maaşa göre alan emeklilerin bir bölümünün maaşları artmadı. Seçim öncesi 5.500 TL'den 7.500 TL'ye çıkan en düşük emekli maaşı temmuzda da 7.500 TL'de kaldı. Emeklilerin tepkilerinin ardından hükümet harekete geçerken, emekli zammı için 2 tarih ön plana çıkıyor. Ya iyileştirme ocak zammı ile birlikte yapılacak ya da ekim ayında TBMM'nin açılmasıyla düzenlemenin yürürlüğe sokulması bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞINA ZAM İÇİN KULİSLERDE 2 FORMÜL KONUŞULUYOR

Ankara kulislerinde emekli zammı için 2 formül konuşuluyor. Bunlardan ilki yapılacak iyileştirmede memur zammının referans alınması, ikincisi ise seçim öncesi olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla zammın yapılması.

1. FORMÜLDE EN DÜŞÜK MAAŞ NE KADAR OLACAK?

Memur zammı referans alınırsa emekliye yüzde 40 - 45'lik bir zam yapılacağı öngörülüyor. Yüzde 40 zam yapılırsa en düşük emekli maaşı 10.500 TL'ye, yüzde 45 zam yapılırsa 10.875 TL'ye çıkacak.

2. FORMÜLDE EN DÜŞÜK MAAŞ NE KADAR OLACAK?

Nisan ayında seçim öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla en düşük emekli maaşı 5.500 TL'den 7.500 TL'ye çıkarılmıştı. Eğer iyileştirme yine Erdoğan'ın talimatıyla yapılırsa en düşük emekli maaşının 10 bin TL'ye çıkarılması bekleniyor.