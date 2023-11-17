En düşük emekli maaşı ne kadar olacağı 2024 ve emekli maaşı 11 bin lira mı olacak merak ediliyor. Asgari ücret ve emekli zammı için geri sayım başladı. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak seyyanen zam yapılacak mı ve emekli maaşı 11 bin lira mı olacak araştırılıyor. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren emekli zammı ne zaman açıklanacağı gündemde. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, seyyanen zam yapılacak mı? Emekli maaşı 11 bin lira mı olacak?

En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, seyyanen zam yapılacak mı? Emekli maaşı 11 bin lira mı olacak?

En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, seyyanen zam yapılacak mı ve emekli maaşı 11 bin lira mı olacak merak ediliyor. Milyonların maaş artışında enflasyon kritik bir öneme sahip. Emekli zammı ne zaman yapılacak ve emekli maaşı ne kadar olacak 2024 gündeme geliyor. En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, seyyanen zam yapılacak mı? Emekli maaşı 11 bin lira mı olacak? Detaylar haberimizdedir…

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emeklilere temmuzda verilen yüzde 25'lik zam kök maaşa göre yapılmıştı. Yani seçim öncesi 7.500 TL'ye çıkarılan en düşük emekli maaşı, temmuzda sabit kalmıştı. Bu durum emeklilerin tepkisini çekince, hükümet bir defaya mahsus olmak üzere çalışmayan emeklilere 5'er bin lira ikramiye verirken, yeni yılda da güzel bir zam yapmayı planlıyor.

4 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 29,41

Emekli ve asgari ücret zammında enflasyon belirleyici olacak. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan 4 aylık enflasyon yüzde 29.41 olarak gerçekleşti. SSK ve BAĞ-KUR emekli şimdiden yüzde 29,41'lik zammı garantiledi. Ancak kasım ve aralık enflasyonlarının da açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon belirlenecek ve milyonların maaş zammı kesinleşecek. Bugün açıklanan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları anketinde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 68.01'den yüzde 67,23'e geriledi. Bu orana göre 6 aylık enflasyon yüzde 39-40 aralığında olacak. Ancak emekli ve çalışanları her fırsatta enflasyona ezdirmeyeceğini vurgulayan hükümetin refah payı artışı da yapması bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞI 11 BİN LİRA MI OLACAK?

Refah payının eklenmesiyle asgari ücret ve emeklilere yapılacak zammın yüzde 50'yi bulması bekleniyor. 2024'te her iki gruba da yüzde 50 zam yapılmasıyla maaşlarda ciddi oranda bir yükseliş olacak. Buna göre en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 7.500 liradan 11.250 liraya çıkacak.