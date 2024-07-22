En düşük emekli aylığı ne kadar oldu? Emekli maaşı kaç TL?

En düşük emekli aylığını 10.000 TL'den 12.500 TL'ye çıkaran düzenlemenin ardından beklenen ödeme tarihi açıklandı. Emekli maaşının ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. SSK ve BAĞKUR emeklileri en düşük emekli aylığının ne kadar olduğunu araştırıyor. Peki, En düşük emekli aylığı ne kadar oldu? Emekli maaşı kaç TL?

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

En düşük emekli aylığını 10.000 TL'den 12.500 TL'ye çıkarıldı.

EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKLARI NE ZAMAN HESABA YATACAK?

Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların zam farkları 26 Temmuz'da hesaplara yatırılacak.

SGK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişinin 1 Temmuz 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 26 Temmuz 2024 tarihinde ödenecektir.

Buna göre;

Aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında,

Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

1. Grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık maaş farkı tutarında,

2. Grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık maaş farkı tutarında,

3. Grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere, 3 aylık maaş farkı tutarında, tahakkuk ettirilmiştir. Toplam fark ödemesi tutarı 11 Milyar TL'dir."