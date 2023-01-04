En düşük Bağkur emekli maaşı 2023! Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu? Bağkur tarım ve esnaf emeklisi 2023 maaşı!
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Bağkur emeklilerinin alacağı zam oranı da belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında dün memur ve emekli maaş artışı için açıkladığı yüzde 25 rakamını yüzde 30'a çıkarttı. Peki, Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu? En düşük Bağkur emekli maaşı 2023 ne kadar, kaç TL? İşte, Bağkur tarım ve esnaf emeklisi 2023 maaşı!
En düşük Bağkur emekli maaşı 2023! Bağkur emeklilerinin alacağı zam oranı da belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında dün memur ve emekli maaş artışı için açıkladığı yüzde 25 rakamını yüzde 30'a çıkarttı. Peki, Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu? En düşük Bağkur emekli maaşı 2023 ne kadar, kaç TL? İşte, Bağkur tarım ve esnaf emeklisi 2023 maaşı haberimizde...
En düşük Bağkur emekli maaşı 5 bin 500 TL oldu. İşte, Bağkur tarım ve esnaf emeklisi maaşları:
Bağ-Kur tarım şu anki maaş: 3 bin 500 TL
Zamlı maaş: 5 bin 500 TL
Bağ-Kur esnaf şu anki maaş: 4 bin 196 TL
Zamlı maaş: 5 bin 500 TL
Enflasyon verileri sonrası memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16.47, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15.40 zam almaya hak kazandı. Ancak bu oranların üstüne refah payı da eklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emeklilerin maaş zammının yüzde 25 olacağını müjdelerken, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamayla yüzde 25'lik maaş artışının yüzde 30'a yükseltildiğini duyurdu.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük emekli maaşının da 5 bin 500 TL olduğunu açıkladı. İşte yüzde 30'luk zamma göre yeni maaşlar;
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI
Önceki maaş: 9 bin 105 TL
Zamlı maaş: 11 bin 848 TL
EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ AYLIĞI
Önceki maaş: 6 bin 78 TL
Zamlı maaş: 7 bin 901 TL
EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIĞI
SSK 2000 sonrası şu anki maaş: 3 bin 500 TL
Zamlı maaş: 5 bin 500 TL
SSK 2000 öncesi şu anki maaş: 4 bin 867 TL
Zamlı maaş: 6 bin 327 TL