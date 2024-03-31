Üye Girişi
Haberler

En çok seçmenin kayıtlı olduğu okulda, oy verme yoğunluğu böyle görüntülendi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

En çok seçmenin kayıtlı olduğu okulda, oy verme yoğunluğu böyle görüntülendi

İSTANBUL - Avcılar'da 19 bin 249 vatandaşın kayıtlı olduğu Avcılar Leyla Bayram İlkokulu'nda yerel seçimler için oy kullanmaya gelen vatandaşların yoğunluğu böyle görüntülendi.

Türkiye'de en fazla seçmenin kayıtlı olduğu okullar arasında ilk sırada yer alan Avcılar Leyla Bayram İlkokulu'nda oy verme işlemi sabah saatlerinde başladı. 19 bin 249 seçmenin kayıtlı olduğu okulda sabah erken saatler olmasına rağmen yoğunluk yaşandı. Her yıl nüfusun artmasıyla oy verecek kişi sayısının da artış göstermesi ile okuldaki yoğunluğun da arttığı kaydedildi. Öte yandan kimi vatandaşların görevlilerin yardımıyla tekerlekli sandalye ve koltuk değnekleriyle de oy vermeye geldiği görüldü. Okul ve çevresi dron ile havadan da görüntülendi.

Oy vermeye gelen vatandaşlardan Mehmet Yaman iyi dileklerini ileterek, " Çok kalabalık vatandaşlar akın akın geliyor katılım çok güzel harika. Bizimde hoşumuza gidiyor. Vatandaşlık görevimizi en iyi şekilde yaptık. Hayırlı olsun. Her seçimde buradayız" dedi.

Tekerlekli sandalyeyle oy vermeye gelen Halil Uzun, " Hayırlısı olsun. Kalabalıktı bu kez ikinci kez kullanacağım" diye konuştu.

Okuldaki öğrenci sayısının kalabalık olmasına da değinen bir diğer vatandaş ise " Her zaman böyle 4 bin civarı öğrenci burada okuyor otopark bile almıyor hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Avcılar Genel Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

NEREDE OY KULLANACAĞIM? | 31 Mart yerel seçiminde hangi sandıkta oy kullanacağımı nereden öğrenebilirim? Yurt dışındakiler yerel seçimde oy kullandı mı? 31 Mart seçimlerinde yurt dışı oyları var mı? Oylar tek zarfa mı konulacak? 31 Mart 2024 yerel seçimde kaç zarf kullanılacak? Seçimde ilk hangi oylar sayılacak? 31 Mart yerel seçiminde oy sayımı nasıl yapılacak? Telefonla oy kabinine girilir mi? Cep telefonu ile oy kullanmak yasak mı? Hangi okulda oy kullanacağımı nasıl öğrenebilirim? Seçim günü hava nasıl olacak? 31 MART HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Oy verme işlemi saat kaçta başlayacak? 31 Mart Pazar günü oy verme saati kaç? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 30 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 30 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 30 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 30 Mart 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 30 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 30 Mart 2024 Ankara su kesintisi listesi! 31 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 31 Mart Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title