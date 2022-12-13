Üye Girişi
Haberi Paylaş

En çok Dünya Kupası kazanan ülke hangisi? Dünya Kupası'nı en çok hangi ülke kazandı?

Gündem Haberleri

En çok Dünya Kupası kazanan ülke hangisi? Dünya Kupası'nı en çok hangi ülke kazandı?

Dünya Kupası 4 yılda bir yapılması ve tüm dünyada milyonlarca insan tarafından takip edilmesi nedeniyle 1 numaralı kupa olarak adlandırılır. Peki, Dünya Kupası'nı en çok hangi takım kazandı? En çok Dünya Kupası kazanan ülke! Dünya Kupası'nı en çok hangi ülke kazandı? Merak ediliyor.

En çok Dünya Kupası kazanan ülke! Dünya Kupası 4 yılda bir yapılması ve tüm dünyada milyonlarca insan tarafından takip edilmesi nedeniyle 1 numaralı kupa olarak adlandırılır. Peki, Dünya Kupası'nı en çok hangi takım kazandı? En çok Dünya Kupası kazanan ülke! Dünya Kupası'nı en çok hangi ülke kazandı? Merak ediliyor. İşte detaylar...

EN ÇOK DÜNYA KUPASI KAZANAN ÜLKE

En çok Dünya Kupası kazanan ülke Brezilya'dır. Brezilya 1930 yılından bu yana Dünya Kupası'nda 5 kez şampiyon olmuştur.

Dünya Kupası şampiyonları ve şampiyonluk yılları:

Brezilya (5): 1958, 1962, 1970, 1994, 2002

Almanya (4): 1954, 1974, 1990, 2014

İtalya (4): 1934, 1938, 1982, 2006

Arjantin (2): 1978, 1986

Fransa (2): 1998, 2018

Uruguay (2): 1930, 1950

İngiltere (1): 1966

İspanya (1): 2010

En çok Dünya Kupası kazanan ülkeler hangileri? Dünya Kupası'nı en çok hangi ülke kazandı?

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title