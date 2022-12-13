En çok Dünya Kupası kazanan ülke hangisi? Dünya Kupası'nı en çok hangi ülke kazandı?
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Dünya Kupası 4 yılda bir yapılması ve tüm dünyada milyonlarca insan tarafından takip edilmesi nedeniyle 1 numaralı kupa olarak adlandırılır. Peki, Dünya Kupası'nı en çok hangi takım kazandı? En çok Dünya Kupası kazanan ülke! Dünya Kupası'nı en çok hangi ülke kazandı? Merak ediliyor.
En çok Dünya Kupası kazanan ülke! Dünya Kupası 4 yılda bir yapılması ve tüm dünyada milyonlarca insan tarafından takip edilmesi nedeniyle 1 numaralı kupa olarak adlandırılır. Peki, Dünya Kupası'nı en çok hangi takım kazandı? En çok Dünya Kupası kazanan ülke! Dünya Kupası'nı en çok hangi ülke kazandı? Merak ediliyor. İşte detaylar...
EN ÇOK DÜNYA KUPASI KAZANAN ÜLKE
En çok Dünya Kupası kazanan ülke Brezilya'dır. Brezilya 1930 yılından bu yana Dünya Kupası'nda 5 kez şampiyon olmuştur.
Dünya Kupası şampiyonları ve şampiyonluk yılları:
Brezilya (5): 1958, 1962, 1970, 1994, 2002
Almanya (4): 1954, 1974, 1990, 2014
İtalya (4): 1934, 1938, 1982, 2006
Arjantin (2): 1978, 1986
Fransa (2): 1998, 2018
Uruguay (2): 1930, 1950
İngiltere (1): 1966
İspanya (1): 2010