Bugünkü TV yayın akışında yer alan En Büyük Şaban filmi izleyicinin araştırmaları arasında yer alıyor. Şaban, parklarda çiçek satarak geçimini sağlayan kör çiçekçi bir kıza aşık olur ve onu kurtarmak amacıyla uğraşır. Başrolde usta oyuncu Kemal Sunal'ın yer aldığı En Büyük Şaban konusu ve oyuncu kadrosunu araştırıyor.

En Büyük Şaban nerede çekildi? En Büyük Şaban konusu nedir, hangi filmden uyarlama, oyuncuları kimler? En Büyük Şaban ne zaman ve nerede çekildi?

En Büyük Şaban nerede çekildi? En Büyük Şaban konusu nedir, hangi filmden uyarlama? sorularının yanıtı merak edildi. Türk sinemasının usta isimlerinden Kemal Sunal, Şaban karakteriyle bu akşam izleyiciyle buluşacak. Kartal Tibet'in yönetmenliğini yaptığı filmle ilgili "En Büyük Şaban konusu nedir, oyuncuları kimler?" gibi sorular yanıt arıyor. Kemal Sunal filmlerini sevenler, Charlie Chaplin'in Şehir Işıkları adlı filminden uyarlanan bu yapımla ilgili araştırma yapıyor.

EN BÜYÜK ŞABAN FİLMİ KONUSU

Film, Şaban'ın memleketinden İstanbul'a amcasının oğlunu aramaya gelmesiyle başlar. Şaban Kayseri'deki köyünde tarlasını satarak köşeyi dönmek için İstanbul'a gelir. Otobüsten inmesiyle tokatlanması bir olur. Uyanık bir adam, Şaban'ın cebindeki 140.000 lirayı görür ve Şaban'a Boğaziçi Köprüsü'nün kendisinin olduğunu söyler, sonra da Boğaziçi Köprüsü'nü ona satarak Şaban'ı dolandırır ve parasını ele geçirir. Şaban da parasız kalır. Sonra Şaban adamı aramaya koyulurken kendisini asmaya çalışan başka bir adam görür ve onu kurtarır. O saatten sonra can ciğer dost olurlar; fakat kurtardığı adam Faik Bey'de bir sorun vardır.

EN BÜYÜK ŞABAN ÖZETİ

İçkici olan bu adam ayılınca hiçbir şeyi hatırlamamaktadır ve de Şaban'la da hep sarhoş anında dost olur. Ayılınca hiçbir şey hatırlamaz. Sarhoşken kendisini kurtardığı için Şaban'ı evine de almıştır fakat ayılınca Şaban'ı hatırlamaz. Ayrıca Faik'in evinin uşağı Kamil, Şaban'dan hoşlanmamıştır. Faik ayılınca Kamil, Şaban'ı evden kovar...

Şaban, o sırada çiçek satan kör bir kıza aşık olur ve onu kurtarmak için çabalamaya başlar. Film Charlie Chaplin'in Şehir Işıkları filminden uyarlanmıştır.

EN BÜYÜK ŞABAN FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Kemal Sunal: Şaban

Nilgün Bubikoğlu: Hülya

Kamran Usluer: Faik Bey

Reha Yurdakul: Uşak Kamil

Hikmet Karagöz: Hikmet

EN BÜYÜK ŞABAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

En Büyük Şaban filmi 1983'te İstanbul'un belirli semtlerinde çekilmiş olup, Charlie Chaplin'in 1931 yapımı Şehir Işıkları (City Lights) filminden esinlenilerek çekilmiştir.